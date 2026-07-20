Nesse momento, o zagueiro central cometeu um equívoco confuso. “Eu estava ao lado de Paredes quando Pedri se aproximou de nós e disse: ‘Messi falhou e agora vocês todos vão para casa’. Paredes ouviu isso imediatamente e foi aí que ele reagiu”, descreveu Martinez após o apito final, dando sua versão dos fatos.

O que chama a atenção nas declarações do jogador do Manchester United — que precisou ser substituído por lesão pouco antes do intervalo na derrota por 0 a 1 na prorrogação — é que o meio-campista espanhol Pedri nem sequer estava envolvido na confusão. Presume-se que Martinez o tenha confundido com seu companheiro de clube Gavi, do FC Barcelona.

Mas vamos do início: como mostram os vídeos que circulam nas redes sociais, a confusão desagradável começou logo após o apito final da final, quando o capitão espanhol Rodri e o lateral argentino Nahuel Molina entraram em confronto. Quando o reserva espanhol Eric Garcia tentou se interpor, formou-se um grupo carregado de agressividade, no qual Paredes, entre outros, se envolveu.

Após a final da Copa do Mundo: o argentino Leandro Paredes perde completamente o controle

O meio-campista argentino, sem pensar duas vezes, deu um chute em Garcia. Em seguida, Gavi se juntou à confusão, tendo, segundo Martinez, supostamente provocado os sul-americanos. “Entendo por que ele reagiu assim, pois naquele momento as emoções estavam à flor da pele. Tínhamos acabado de perder uma final da Copa do Mundo, e ouvir comentários como esses não acalma ninguém”, defendeu Martínez seu companheiro de equipe, que partiu com tudo contra Gavi e o empurrou ao chão. “O futebol é emocional, mas não acho que essas palavras fossem necessárias. Quando um jogo acaba, deve-se respeitar o adversário, independentemente de ter vencido ou perdido”, criticou Martínez o comportamento de Gavi.





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Felizmente, a situação se acalmou rapidamente após a reação de Paredes e não se agravou ainda mais. O infrator, no entanto, recebeu do árbitro Slavko Vincic um cartão vermelho por suas duas agressões, mesmo após o apito final.

Paredes havia entrado em campo no segundo tempo da final da Copa do Mundo em Nova York/Nova Jersey. Os argentinos se limitaram quase que exclusivamente à defesa durante toda a partida e, assim, conseguiram levar o jogo para a prorrogação com o placar de 0 a 0. Na prorrogação, porém, a Espanha acabou se impondo de forma merecida; Ferran Torres marcou, aos 106 minutos, o gol decisivo que selou o placar final de 1 a 0.