Grande clube de ponta inicia a corrida por Michael Olise, cuja transferência deve custar 150 milhões

Florentino Pérez tentará contratar Michael Olise do Bayern de Munique neste verão, segundo informou Fabrizio Romano na tarde desta sexta-feira.

Mais cedo naquele dia, Pérez, logo após sua reeleição como presidente do Real Madrid, afirmou que iria gastar 150 milhões em um único jogador neste verão.

Ele mencionou que não se tratava de um jogador da Premier League, nem de Erling Haaland, nem de Olise. Em seguida, os jornais espanhóis começaram a especular.

Os nomes de Vitinha e João Neves foram citados com frequência na mídia espanhola, mas, segundo Romano, apesar das palavras de Pérez, o alvo seria mesmo Olise.

O diretor do Bayern, Uli Hoeneß, já havia dito em uma entrevista que Olise não está à venda. “Nem mesmo por duzentos milhões de euros.”

Olise joga pelo Bayern desde o verão de 2024. Na época, o clube o contratou do Crystal Palace por 53 milhões de euros.

Na última temporada, ele disputou 51 partidas pelo Der Rekordmeister. Nelas, marcou 22 gols e deu 31 assistências.