Grande choque na Premier League: técnico entrega o contrato após péssima pré-temporada

Eddie Howe não é mais técnico do Newcastle United, segundo informa Fabrizio Romano. O próprio treinador decidiu não seguir no clube.

Segundo o The Athletic, a decisão de sair partiu do próprio Howe. Inicialmente, ambas as partes queriam começar juntas a próxima temporada, mas Howe decidiu mesmo assim entregar seu contrato.

O treinador, que já estava há cinco anos no comando em St. James’ Park, quer fazer uma pausa na carreira. O técnico de 48 anos comunicou sua decisão internamente na quarta-feira.

O Newcastle agiu com muita rapidez, e o substituto de Howe já está pronto. Matthias Jaissle, técnico alemão do Al-Ahli, deve ser o novo treinador de Sean Steur e Sven Botman.

No último domingo, o Newcastle iniciou a pré-temporada com um amistoso contra o Gateshead, da quinta divisão. A partida terminou em 1 a 1. Na quarta-feira, perdeu por 4 a 1 para o Bristol City.

Em 2025, o Newcastle conquistou a Copa da Liga sob o comando do agora saída Howe. O clube também disputou a Champions League em 2023 pela primeira vez em vinte anos.