A Federação Egípcia de Futebol anunciou que Islam Issa, jogador da seleção egípcia, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho, o que significa que sua ausência na Copa do Mundo de 2026 está confirmada. O torneio está programado para acontecer em menos de três meses nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Islam Issa, de 30 anos, sofreu uma grave lesão no joelho durante o amistoso contra a Espanha, disputado na noite de terça-feira passada, no estádio do Espanyol, como parte dos preparativos para a Copa do Mundo, e que terminou em empate sem gols.

Hossam Hassan, técnico dos Faraós, foi obrigado a substituir Issa aos 68 minutos, colocando Haitham Hassan em seu lugar.

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Isa havia declarado à imprensa na quarta-feira que as notícias sobre uma lesão no ligamento cruzado do joelho eram falsas, indicando que se submeteria a exames médicos assim que retornasse a Cairo.

No entanto, a Federação de Futebol divulgou um comunicado oficial nesta quinta-feira confirmando que o jogador do Ceramica Cleopatra sofreu uma ruptura do ligamento cruzado, o que significa sua ausência na Copa do Mundo, já que esse tipo de lesão geralmente requer um período de até seis meses para recuperação.

A Federação de Futebol mencionou em seu comunicado: “Os exames de imagem a que Islam Issa foi submetido confirmaram que ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, após o jogador ter se dirigido imediatamente para realizar os exames após a chegada da delegação da seleção egípcia a Cairo nesta manhã”.

Espera-se que a ausência de Islam Issa complique os planos de Hossam Hassan antes da Copa do Mundo, já que o jogador do Ceramica Cleopatra provou seu valor na seleção egípcia.

Hassan apostou nas capacidades de Islam Issa e lhe deu a oportunidade de integrar a escalação titular da seleção egípcia nos amistosos contra a Arábia Saudita e a Espanha durante a última pausa, na ausência do capitão Mohamed Salah.

Eissa aproveitou bem a oportunidade para se apresentar da melhor maneira possível, marcando um gol contra a Arábia Saudita na goleada dos Faraós, além de ter tido um bom desempenho contra a Espanha.

Issa disputou seis partidas pela seleção egípcia, sendo que seu gol contra a Arábia Saudita é o único que marcou até agora em nível internacional.