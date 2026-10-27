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O Chelsea sofreu um desfalque importante antes do confronto com o Liverpool pela Copa da Liga Inglesa, no meio da semana. Xabi Alonso confirmou que Joao Pedro ficará afastado por um período. O atacante brasileiro ficou fora da lista de relacionados para enfrentar o Tottenham no fim de semana, em uma ausência surpreendente, e agora deve ficar sem jogar por várias semanas.

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Alonso atualiza situação de Joao Pedro após afastamento

As opções ofensivas do Chelsea ficaram bastante reduzidas com a notícia de que Pedro não estará disponível no futuro próximo. O atacante brasileiro, que se tornou peça central do esquema tático de Alonso em Stamford Bridge, desfalcou a equipe na recente derrota no clássico londrino contra o Tottenham após sentir um problema no treino de sexta-feira.

A torcida ficou em busca de respostas quando as escalações foram divulgadas, e a derrota por 2 a 0 evidenciou o quanto a equipe sentiu sua falta no terço final do campo. Alonso esperava inicialmente que o problema fosse leve, mas avaliações médicas recentes indicaram que o ex-jogador do Watford precisará de um período mais longo de recuperação.

Ao falar com a imprensa antes da viagem a Anfield, Alonso deu mais detalhes sobre a condição física do atacante. “Ele tem uma lesão na coxa e ficará fora por algumas semanas”, disse Alonso. “Vamos ver quantas. Não queremos fazer uma previsão, mas ele não está pronto para os próximos jogos.” A notícia chega em um momento especialmente ruim para o Chelsea, que entra em um período de calendário apertado na temporada nacional, no qual a profundidade do elenco será testada ao máximo.

Falta de atacantes expõe preocupações táticas

As dificuldades do Chelsea sem Pedro já ficaram evidentes nesta temporada: a equipe não conseguiu encontrar seu ritmo nas partidas em que ele esteve ausente. O time perdeu os dois jogos sem o atacante, contra Brentford e Tottenham. Diante do Tottenham, Morgan Rogers recebeu a missão de preencher a lacuna em uma função central, mas teve dificuldade para influenciar a partida e passou longos períodos sem participar das jogadas.

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Apesar do impacto evidente da ausência de Pedro, Alonso confia que os demais jogadores possam assumir a responsabilidade nas próximas semanas. “No momento, há um pouco de líquido, então precisamos fazer alguns exames para saber a gravidade da lesão. É decepcionante, mas precisamos seguir em frente”, afirmou Alonso. Depois, reforçou a posição: “Sim, com certeza. É por isso que você monta um elenco. Alguns jogadores são importantes, sem dúvida, mas isso pode acontecer.”

Três retornos reforçam o Chelsea antes da viagem a Anfield

Embora a notícia sobre Pedro seja negativa, a torcida do Chelsea tem motivos para comemorar a situação de outros integrantes do elenco. Alonso confirmou que terá o retorno de jogadores importantes, prontos para atuar no confronto com o Liverpool pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa.

O treinador confirmou que Emmanuel Emegha, Danny Welbeck e Estevao viajarão com a delegação para Merseyside. Os retornos darão a Alonso diferentes opções táticas na tentativa de conquistar uma vitória em Anfield. A experiência de Welbeck pode ser fundamental em um jogo de mata-mata sob pressão, enquanto Emegha e Estevao oferecem a energia e a velocidade da juventude que podem ser necessárias para desestabilizar a defesa do Liverpool.