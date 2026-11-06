Tijme Wessels sofreu um duro revés. O defensor de 19 anos do Feyenoord passou por uma cirurgia nesta semana no Erasmus MC, em Roterdã. Pelo Instagram, o jovem publicou uma foto em seu leito no hospital, na qual aparece com o joelho fortemente enfaixado.

Na legenda, Wessels escreveu uma frase significativa: "O único caminho é para cima". Ainda não se sabe exatamente o que aconteceu com o defensor nem por que ele precisou ser operado.

A ausência de Wessels já havia chamado a atenção no Feyenoord no início da semana. Na quarta-feira, ele ficou fora da lista de relacionados para o duelo da Liga Jovem da UEFA contra a Inter de Milão e também não esteve entre os relacionados da equipe principal para a partida da Liga dos Campeões contra os italianos. Dani Slory ocupou seu lugar na lista de Giovanni van Bronckhorst.

Alguns dias antes, no sábado, 31 de outubro, Wessels esteve no banco de reservas durante o jogo do Campeonato Holandês contra o Fortuna Sittard (1 a 1). Por questões de privacidade, o Feyenoord não divulga detalhes sobre as lesões de seus jogadores. Assim, ainda não está claro por quanto tempo o defensor ficará afastado. Diante da cirurgia no joelho, considera-se a possibilidade de uma ausência prolongada, embora nada tenha sido confirmado.

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O momento da cirurgia é particularmente ruim para Wessels, que vinha dando passos importantes em sua evolução nesta temporada. Durante a pré-temporada, o jovem defensor causou boa impressão na equipe principal do Feyenoord. Suas atuações acabaram lhe rendendo uma vaga no elenco principal de Van Bronckhorst.

Wessels foi recompensado com sua estreia oficial pela equipe principal na primeira partida do Campeonato Holandês na temporada. Fora de casa, contra o Sparta Rotterdam, o defensor nascido em Hoek van Holland entrou em campo quando faltavam cerca de 20 minutos para o fim. Pouco depois, renovou seu contrato com o Feyenoord, que estava perto do fim, e agora tem vínculo com o clube até meados de 2029.

Após a estreia contra o Sparta, Wessels ainda foi relacionado dez vezes por Van Bronckhorst, mas não voltou a atuar na Eredivisie. Na lateral esquerda, o treinador tem dado preferência a Mika Mármol ou Javi López. Por isso, Wessels jogou principalmente pelas equipes de base do clube de Roterdã.

Nesta temporada, Wessels soma cinco partidas oficiais: duas pelo Feyenoord sub-21, duas na Liga Jovem da UEFA e uma entrada em campo na Eredivisie.