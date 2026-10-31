Milan sofre baixa de Tomori por lesão
O Milan terá de enfrentar uma fase crucial da temporada sem o defensor Tomori. O inglês deve ficar um mês fora das competições após sofrer uma lesão complicada na coxa, que o deixará afastado até depois da próxima pausa para jogos de seleções, em novembro.
Ele sofreu a lesão muscular durante a decepcionante derrota do clube por 4 a 2 para o Bologna. O problema representa um grande desafio tático para a comissão técnica, que se prepara para uma sequência exigente de jogos nacionais e europeus.
Lesão na coxa tira Tomori do clássico
Tomori atuou em uma função pouco habitual, começando como lateral-direito na partida contra o Bologna, disputada no meio da semana. No entanto, sua participação terminou antes do previsto: ele precisou deixar o campo no intervalo por causa do problema físico.
Segundo a Sky Sport Italia, o defensor sofreu uma lesão no músculo flexor medial da coxa direita. O prazo habitual de recuperação para esse diagnóstico é de aproximadamente quatro semanas. O momento da lesão é um duro golpe para o jogador e para o clube. Tomori está oficialmente fora do aguardado Derby della Madonnina contra a rival Inter neste fim de semana.
Calendário apertado aguarda o Milan
O impacto nas opções defensivas do Milan vai muito além do clássico que se aproxima. Tomori certamente perderá os próximos dois jogos da equipe, contra Ferencvaros e Genoa, antes da pausa para jogos de seleções em novembro.
Tópicos relacionados
Sua ausência reduzirá as opções defensivas do elenco em uma fase decisiva da campanha. Além disso, é muito improvável que o inglês participe das primeiras partidas após a pausa.
O Milan terá um calendário bastante apertado quando voltar a jogar. Tomori deve perder o confronto com o Frosinone pela Serie A em 22 de novembro, o duelo europeu contra o Olympiacos em 26 de novembro e a partida contra o Cagliari pelo campeonato nacional em 30 de novembro.
Milan espera retornos para o clássico
Apesar da grande decepção de perder Tomori por um mês crucial, o Milan recebeu notícias animadoras do departamento médico. O clube espera contar novamente com três jogadores importantes para o clássico contra a Inter. Mario Gila, Diego Moreira e Adrien Rabiot estão evoluindo bem e tentam voltar a tempo do confronto deste fim de semana.