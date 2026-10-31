Compartilhar Siga GOAL no Google

O Milan sofreu um desfalque importante: o zagueiro Fikayo Tomori deve ficar afastado por até um mês devido a um problema na coxa. O inglês perderá o aguardado Derby della Madonnina deste fim de semana contra o rival local Inter, além de várias outras partidas.

Publicidade

Milan sofre baixa de Tomori por lesão

O Milan terá de enfrentar uma fase crucial da temporada sem o defensor Tomori. O inglês deve ficar um mês fora das competições após sofrer uma lesão complicada na coxa, que o deixará afastado até depois da próxima pausa para jogos de seleções, em novembro.

Ele sofreu a lesão muscular durante a decepcionante derrota do clube por 4 a 2 para o Bologna. O problema representa um grande desafio tático para a comissão técnica, que se prepara para uma sequência exigente de jogos nacionais e europeus.

Lesão na coxa tira Tomori do clássico

Tomori atuou em uma função pouco habitual, começando como lateral-direito na partida contra o Bologna, disputada no meio da semana. No entanto, sua participação terminou antes do previsto: ele precisou deixar o campo no intervalo por causa do problema físico.

Segundo a Sky Sport Italia, o defensor sofreu uma lesão no músculo flexor medial da coxa direita. O prazo habitual de recuperação para esse diagnóstico é de aproximadamente quatro semanas. O momento da lesão é um duro golpe para o jogador e para o clube. Tomori está oficialmente fora do aguardado Derby della Madonnina contra a rival Inter neste fim de semana.

Publicidade Publicidade

Calendário apertado aguarda o Milan

O impacto nas opções defensivas do Milan vai muito além do clássico que se aproxima. Tomori certamente perderá os próximos dois jogos da equipe, contra Ferencvaros e Genoa, antes da pausa para jogos de seleções em novembro.

Tópicos relacionados

Jogos Grátis SportyNet ✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada. ✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV. ✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Sua ausência reduzirá as opções defensivas do elenco em uma fase decisiva da campanha. Além disso, é muito improvável que o inglês participe das primeiras partidas após a pausa.

O Milan terá um calendário bastante apertado quando voltar a jogar. Tomori deve perder o confronto com o Frosinone pela Serie A em 22 de novembro, o duelo europeu contra o Olympiacos em 26 de novembro e a partida contra o Cagliari pelo campeonato nacional em 30 de novembro.

Publicidade

Milan espera retornos para o clássico

Apesar da grande decepção de perder Tomori por um mês crucial, o Milan recebeu notícias animadoras do departamento médico. O clube espera contar novamente com três jogadores importantes para o clássico contra a Inter. Mario Gila, Diego Moreira e Adrien Rabiot estão evoluindo bem e tentam voltar a tempo do confronto deste fim de semana.