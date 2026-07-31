O ucraniano Mykhailo Mudryk, ponta do clube inglês Chelsea, já pode voltar imediatamente a disputar partidas e participar de competições oficiais, após a Corte Arbitral do Esporte aceitar parcialmente o recurso que ele apresentou contra a punição de suspensão por quatro anos por doping.

O ponta ucraniano, de 25 anos, estava afastado dos gramados e não disputava nenhuma partida competitiva desde novembro de 2024, após a decisão da Federação Inglesa de Futebol de suspendê-lo provisoriamente no mês seguinte, na sequência da confirmação de um "resultado positivo" para a substância proibida "meldônio" em sua amostra de exame, antes que fosse emitida a seu respeito a decisão de suspensão máxima por quatro anos.

Mudryk apresentou recurso contra a decisão perante a Corte Arbitral do Esporte, que emitiu seu veredicto final permitindo seu retorno à competição "de forma imediata", isso após ele admitir a violação das regras antidoping e aceitar chegar a um acordo que determina o cômputo do período de suspensão equivalente ao tempo que já cumpriu longe dos gramados.

De sua parte, o Chelsea, por meio de um comunicado publicado em seu site oficial, expressou seu desejo de que Mudryk recupere sua "plena forma física e volte ao elenco em campo", afirmando que o jogador se juntará oficialmente à turnê de preparação da equipe visando a nova temporada.