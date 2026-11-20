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O técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, teve de comentar um adversário inesperado antes da viagem de sábado para enfrentar o Borussia Mönchengladbach: Grand Theft Auto VI. Ao saber que o atacante Fabio Silva já havia baixado o popular jogo, o experiente treinador fez um alerta bem-humorado aos jogadores sobre a falta de sono.

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Kovac comenta distração inesperada com videogame

O técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, teve de abordar uma preocupação incomum antes do retorno de sua equipe à Bundesliga: o lançamento de Grand Theft Auto VI. Questionado na entrevista coletiva de quinta-feira se o aguardado jogo havia dominado as conversas no vestiário, o treinador croata respondeu com bom humor.

Enquanto o Dortmund se prepara para viajar no sábado para enfrentar o Borussia Mönchengladbach, Kovac admitiu que vários jogadores do elenco provavelmente estavam entretidos com o lançamento. Ele brincou que esperava que eles não estivessem passando a madrugada explorando o jogo de mundo aberto.

Confusão sobre o PlayStation e alerta aos jogadores

Kovac logo revelou que não entende muito de videogames ao ser perguntado se tinha um PlayStation 5, antes de alertar o elenco para não deixar que as sessões de jogo até tarde desregulassem seu relógio biológico. Quando um repórter observou que o atacante Fabio Silva já havia baixado o jogo, Kovac reconheceu a realidade do vestiário.

"Não tenho um", disse Kovac sobre o console. "Cheguei à idade em que já não acompanho isso. Acho que ouvi ou li há algum tempo que esse jogo seria lançado. Espero que meus jogadores não tenham passado a madrugada jogando. Como se faz uma coisa dessas hoje em dia? Por aplicativo ou é preciso algum equipamento?"

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Ele acrescentou: "Certo, então vou partir do princípio de que eles estão jogando. Espero que não joguem tanto a ponto de não conseguirem mais distinguir o dia da noite. Isso poderia ser um problema."

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Aniversários no elenco vêm em primeiro lugar

Apesar de reconhecer a empolgação com o oitavo título principal da série Grand Theft Auto, da Rockstar Games, Kovac insistiu que o elenco tinha motivos muito melhores para comemorar na quinta-feira. Ele voltou a atenção para o espírito de equipe ao destacar dois aniversários no Dortmund.

"Mas hoje é um dia maravilhoso não só pelo lançamento desse jogo, mas porque também temos dois aniversariantes aqui, Costa [Konstantinos Karetsas] e Joey [Veerman]", continuou Kovac. "Isso é muito mais importante do que esse jogo. Mas ouvi dizer que alguns estão bem envolvidos."

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Foco volta à disputa pelo título da Bundesliga

Depois das risadas, Kovac voltou a atenção para a agenda exigente do Dortmund até a pausa de inverno. Invicto há nove jogos no campeonato e empatado em pontos com o líder Bayern de Munique, o BVB disputará oito partidas em 29 dias.

O Dortmund precisará de todos os jogadores atentos e descansados quando enfrentar o lanterna Borussia Mönchengladbach na tarde de sábado. Kovac sabe que sua equipe não pode se dar ao luxo de jogar abaixo do ritmo se quiser manter a pressão no topo da tabela.