Granada x Real Madrid: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (13), pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Real Madrid visita o Granada nesta quinta-feira (13), às 17h (de Brasília), no estádio Nuevo los Cármenes, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol . A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, o torcedor acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Quer ver as semifinais da Champions League ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL Esporte Clube!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Granada DATA Quinta-feira, 13 de maio de 2021 LOCAL Estádio Nuevo los Cármenes - Granada, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Merengues buscam a vitória fora de casa / Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira, às 17h (de Brasília). Na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

No meio da tabela e sem maiores ambições no campeonato, o Granada entra em campo nesta quinta-feira querendo interferir nos planos do rival. Para o duelo, o time não terá Soldado, suspenso. Além disso, Herrera, duarte, Montoro, Kenedy, Vallejo e Neva estão no departamento médico.

Já o Real Madrid ainda aspira a conquista da La Liga e, pra isso, precisa vencer, além de torcer por tropeços dos rivais. Os Merengues seguem sem poder contar com Carvajal, Vazquez e Mendy, lesionados, enquanto Marcelo e Odriozola são dúvidas.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Nacho, Gutierrez; Casemiro, Kroos, Isco; Asensio, Benzema, Hazard.

Provável escalação do Granada: Escandell; Foulquier, Perez, Sanchez, Quini; Eteki, Gonalons; Puertas, Vico, Machis; Suarez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 2 x 2 Sevilla La Liga 9 de maio de 2021 Chelsea 2 x 0 Real Madrid Champions League 5 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletic Bilbao x Real Madrid La Liga 16 de maio de 2021 13h30 (de Brasília) Real Madrid x Villarreal La Liga 23 de maio de 2021 13h (de Brasília)

GRANADA

JOGO CAMPEONATO DATA Betis 2 x 1 Granada La Liga 10 de maio de 2021 Granada 0 x 1 Cádiz La Liga 2 de maio de 2021

Próximas partidas