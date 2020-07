Granada x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Merengues encerram a 36ª rodada do Campeonato Espanhol nesta segunda-feira (13); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Dependendo apenas de si para ficar com o título do Campeonato Espanhol, o entra em campo nesta segunda-feira (13), às 17h (de Brasília), em duelo válido pela 36ª rodada da LaLiga. A partida terá transmissão ao vivo no Fox Premium. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Granada x Real Madrid DATA Segunda-feira, 13 de julho de 2020 LOCAL Nuevo Los Cármenes - Granada, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Fox Premium, a partir das 17h (de Brasília). Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do Campeonato Espanhol e cada vez mais próximo do título, o Real Madrid encerra a 36ª rodada podendo abrir novamente quatro pontos para o , que aparece logo atrás com um ponto de diferença.

Mais times

Para o duelo, o técnico Zinedine Zidane poderá contar novamente com Sérgio Ramos, que cumpriu suspensão na vitória sobre o , enquanto Marcelo será substituído por Mendy. O brasileiro, lesionado, perderá o restante da temporada.

Já o Granada aparece na nona posição, com 50 pontos, acumulando duas vitórias e um empate nos últimos três jogos.

Maxime Gonalons , Alex Martinez , Quini e Neyder Lozano seguem fora, lesionados, enquanto Alvaro Vadillo pode aparecer na escalação.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio; Vinícius Júnior, Benzema.

Provável escalação do Granada: Silva; Sanchéz, Martínez, Duarte; Díaz,, Eteki, Herrera, Neva; Machis, Herrera; Puertas; Fernández, Machís.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Real Madrid 5 de julho de 2020 Real Madrid 2 x 0 Alavés La Liga 10 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x La Liga 15 de julho de 2020 16h (de Brasília) x Real Madrid La Liga 19 de julho de 2020 16h (de Brasília)

GRANADA

JOGO CAMPEONATO DATA Granada 2 x 2 La Liga 4 de julho de 2020 2 x 3 Granada La Liga 10 de julho de 2020

Próximas partidas