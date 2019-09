Granada x Barcelona: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Catalães entram em campo neste sábado (18), pela quinta rodada do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após o empate sem gols com o Borussia Dortmund na rodada de estreia da Liga dos Campeões, o volta suas atenções para o Campeonato Espanhol. Neste sábado (21), a equipe comandada por Ernesto Valverde, visita o Granada, pela quinta rodada da Liga, às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do canal Fox Premium. Na Goal, você também acompanha tudo!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Granada x Barcelona DATA Sábado, 18 de setembro LOCAL Nuevo Los Cármenes - Granada HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão para o no canal Fox Premium. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GRANADA

Atravessando um bom momento neste início de temporada com duas vitórias seguidas, o Granada entra em campo ocupando a sexta posição, com sete pontos.

O técnico Diego Martínez segue sem contar com Yan Brice Eteki, lesionado. Para o seu lugar, Yangel Herrera deve ser escalado ao lado de Angel Montoro.

Provável escalação do Granada: Rui SIlva; Díaz, Duarte, Sanchez, Neva; Herrera, Montoro; Puertas, Fernández, Machís; Soldado

BARCELONA

Com os mesmos números de pontos que o adversário, mas ocupando a quinta posição da Liga, o Barça entra em campo após o empate com o Bossusia Dortmund na estreia da na última semana.

Para o confronto, o técnico Ernesto Valverde segue sem contar com Jardi Alba. Além do mais, a presença de Lionel Messi na equipe titular segue como dúvida. Ele pode iniciar no banco de reservas, mas entrar em campo se for necessário.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Gerard Piqué, Lenglet, Firpo; De Jong, Rakitic, Sergi Roberto; Fati (Messi), Luis Suárez e Griezmann

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRANADA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 3 Granada 01/09/2019 0 x 2 Granada La Liga 15/09/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real x Granada La Liga 24/09/2019 14h (de Brasília) Granada x La Liga 28/09/2019 13h30 (de Brasília)

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 5 x 2 La Liga 14/09/2019 0 x 0 Barcelona Liga dos Campeões 17/09/2019

Próximas partidas