Granada x Barcelona: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Catalães buscam mais uma vitória neste sábado (9), pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sem saber o que é perder há sete jogos (cinco vitórias e dois empates), o visita o Granada neste sábado (9), às 14h30 (de Brasília), em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, o torcedor acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Granada x Barcelona DATA Sábado, 9 de janeiro de 2021 LOCAL Nuevo Los Cármenes - Granada, ESP HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Barça busca a terceira vitória na La LIga / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GRANADA

Embalado após a classificação para a terceira rodada da - venceu o Cultural Leonesa por 2 a 1 após a prorrogação -, o Granada entra em campo buscando reencontrar o caminho da vitória no Campeonato Espanhol.

A equipe da casa ficará novamente sem Luis Milla , Angel Montoro e Neyder Lozano, lesionados, enquanto Luis Suarez, Yangel Herrera e German Sanchez podem retornar.

Provável escalação do Granada: Silva; Foulquier, Vallejo, Sanchez, Neva; Herrera, Gonalons; Kenedy , Suarez, Puertas; Soldado.

BARCELONA

Já o Barcelona, com 31 pontos, busca a terceira vitória consecutiva no Campeonato Espanhol para seguir se aproximando do líder .

Para o duelo, o técnico Ronald Koeman não terá Sergi Roberto, Ansu Fati e Gerard Piqué, lesionados, assim como Coutinho, afastado dos gramados há três meses.

the work never stops ⚽✅ pic.twitter.com/nEHGaWUJbi — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 7, 2021

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Mingueza, Alba; De Jong, Busquets; Griezmann, Pedri, Dembele; Messi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRANADA

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Granada 3 de janeiro de 2021 Cultural Leonesa 1 x 2 Granada Copa do Rei 6 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Granada x Osasuna La Liga 12 de janeiro de 2021 15h (de Brasília) x Granada La Liga 20 de janeiro de 2020 17h30 (de Brasília)

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Barcelona La Liga 3 de janeiro de 2021 2 x 3 Barcelona La Liga 6 de janeiro de 2021

Próximas partidas