Gramado sintético x grama natural: as principais reclamações e o que muda em campo

Com dois dos 20 times da Série A do Brasileirão utilizando gramados sintéticos, seu time irá ter que jogar no "tapete"

Nesta quarta-feira (12), o anunciou de maneira oficial, com um vídeo, o novo gramado do Allianz Parque, e fez um velho assunto voltar à tona: grama natural x grama sintética.

Um pouco mais do gramado de casa para vocês! 💚#AvantiPalestra pic.twitter.com/0y7ER2s7mK — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 12, 2020

Nos últimos anos, tal debate se amplificou depois do -PR introduzir um gramado sintético na Arena da Baixada, em 2016, com rivais chamando o estádio de "tapetinho" e torcedores do Furacão exaltando a força da equipe paranaense dentro de casa.

Mas, a dúvida permanece: quais as vantagens e desvantagens da grama sintética, em relação ao gramado natural. Para responder a essa pergunta, a Goal preparou uma matéria explicandoE o assunto. Confira!

Quais as diferenças da grama sintética para a natural?

A principal vantagem da grama sintética, ao menos para o time que utilizá-la, é o menor tempo de manutenção que o gramado necessita, em comparação com a grama natural. No caso do Palmeiras, o que atraiu o clube foi a possibilidade de perder menos jogos por conta de shows em seu estádio: o o clube pode apenas retirar o gramado e não perder partidas no Allianz Parque.

Mesmo os mais modernos gramados sintéticos ainda esquentam muito mais que a grama natural, em partidas mais longas. Além disso, a bola fica mais rápida e o jogo, mais acelerado.

Desta maneira, a aplicação do gramado sintético favoreceria times mais rápidos, que atuem em velocidade, como era o Athletico de Tiago Nunes.

Puro palpite visual, ok? Não é apenas na composição que o gramado do Palmeiras é diferente do piso do Athletico. O amortecedor é muito mais aparente, os tufos são mais distantes entre si e dá pra ver a areia (algo que eu, particularmente, nunca vi na Baixada). pic.twitter.com/ZggWkGM2qg — Gabriela Ribeiro (@ribeirogabriela) February 12, 2020

Quando o gramado estava sendo aplicado na Arena da Baixada, o próprio presidente do Athletico, Mário Celso Petraglia, admitiu que considerava a grama sintética uma vantagem estratégica para o Furacão. Pouco adaptados, jogadores rivais tem dificuldades de atuarem no gramado.

Esta também é uma das principais críticas aos gramado sintético: como os jogadores de equipes visitantes não estão adaptados a atuarem neste tipo de grama, isto acabar levando a uma incidência maior de lesões. Rafinha, do , em entrevista ao DAZN, afirmou que, na primeira vez em que atuou na Arena da Baixada, acabou contraindo uma lesão no púbis devido ao gramado.

Recentemente, a UOL, usando a base de dados da , não encontrou uma incidência maior de lesões no gramado sintético. Apenas uma contusão tem um salto signficativo: no tornozelo.

Na mesma matéria, a publicação também divulgou uma pesquisa, de 2016, também na MLS, que afirmou que 94% dos jogadores acreditam que teriam mais chance de contraírem lesões no gramado sintético do que na grama natural.