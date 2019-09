Gramado, desempenho, horário e resultado: Brasil x Peru foi uma decepção total

Jogando mal, a equipe de Tite terminou derrotada por 1 a 0 no duelo realizado em Los Angeles

Jogar de madrugada para os brasileiros não é um costume da seleção, salvo raras exceções de torneios oficiais – como o caso do Mundial de 2002, quando o esteve pela última vez no topo do mundo. Mas o torcedor apaixonado pela camisa canarinho geralmente fica de olho. Só que desta vez a visão não foi boa em praticamente nada, independentemente da derrota por 1 a 0 sofrida para o .

A começar pelo estado do gramado. Além de ainda estar marcado com as listras de jardas e outros símbolos de futebol americano, que não contribuíram para o visual do evento, a qualidade do campo também não estava dos melhores para jogar com a bola no pé – algo que foi alvo de críticas por parte dos brasileiros após o duelo final.

Yotún cobra falta, Abram sobe e desvia (a bola também tocou em Militão)



Brasil 0x1 Peru pic.twitter.com/o6DMTOrlQ8 — HTE Sports (@HTE__Sports) September 11, 2019

O desempenho da equipe de Tite, assim como havia acontecido contra a , também deixou a desejar: com quatro mudanças em relação à vitória por 2 a 0 sobre os Cafeteros – com destaque para Neymar no banco de reservas – o Brasil até conseguiu ter mais posse de bola, mas a superioridade ficava apenas nisso em meio a um confronto equilibrado, sendo que os peruanos estavam desfalcados de Paolo Guerrero, sua principal estrela – que pediu para não jogar por causa das finais da .

@cristobalsoria Cristobal, aqui tenemos al gran Vinicius Jr, yo se que los gurus del Real de Madrid querran analizar esta gran jugada y solo tu estas para mostrarla. Saludos crack! pic.twitter.com/ysFlKEckGn — Jean Carlo Comitre (@jean_comitre) September 11, 2019

Neymar foi um dos que entraram no segundo tempo e até tentou alguns dribles, mas não conseguiu desequilibrar. Quem também saltou ao gramado foi Vinícius Junior, cuja estreia não poderia ter um clima pior: entrou com a responsabilidade de ajudar o time a marcar um gol, furou em uma finalização e, de longe, viu o zagueiro Luis Abram marcar, de cabeça, aproveitando saída ruim de Ederson após bola alçada à área.

Tanto na qualidade do campo, quanto no desempenho, horário do jogo e, obviamente no resultado, o amistoso da seleção brasileira foi uma decepção total.