Graças às substituições certeiras, a Suíça está praticamente garantida na fase eliminatória da Copa do Mundo

A Suíça conquistou sua primeira vitória nesta Copa do Mundo. Venceu por 4 a 1 a Bósnia e Herzegovina em Los Angeles, com gols de Johan Manzambi (duas vezes), Rubén Vargas e Granit Xhaka. Ermin Mahmic marcou o gol de honra. A Bósnia e Herzegovina ainda terminou a partida com dez jogadores, devido a um cartão vermelho recebido por Tarik Muharemovic.

Ambas as equipes haviam empatado em 1 a 1 em suas primeiras partidas neste Mundial: a Suíça contra o Catar e a Bósnia e Herzegovina contra o Canadá. Ao contrário do último jogo mencionado, Esmir Bajraktarevic, do PSV, ficou no banco na quinta-feira contra a Suíça. Já Edin Dzeko (40) foi titular.

No primeiro tempo medíocre, a Suíça foi a melhor equipe na maior parte do tempo. Dan Ndoye criou perigo duas vezes, com um chute na rede lateral e uma tentativa que foi direto para o goleiro Nikola Vasilj. Mais tarde, Remo Freuler chutou de longe, mas a bola passou rente à trave.

À medida que o primeiro tempo avançava, a Bósnia e Herzegovina também se tornou um pouco mais perigosa. No entanto, isso não resultou em grandes chances.

Também no segundo tempo, as chances foram escassas por um bom tempo. Ndoye causou algum alvoroço com uma bicicleta espetacular, que Vasilj defendeu com habilidade. Do outro lado do campo, Gregor Kobel fez uma defesa em um chute de Amar Dedic.

Na esperança de mudar o jogo, Murat Yakin, técnico da seleção suíça, decidiu, a vinte minutos do fim, colocar em campo, entre outros, Manzambi e Vargas. E foram justamente esses dois jogadores que marcaram os três gols: Manzambi aproveitou uma bola rebatida no ar de primeira (1 a 0) e desviou para o gol um cruzamento rasteiro de Vargas (3 a 0), enquanto o próprio Vargas mandou a bola no canto oposto, fazendo o 2 a 0.

Entre esses gols, Muharemovic recebeu um cartão vermelho direto por ter derrubado Breel Embolo, que avançava em direção ao gol. Mahmic ainda reagiu ao marcar um belo gol em uma bola rebatida (3 a 1), mas, após uma falta de Amar Memic em Djibril Sow, Xhaka converteu um pênalti, estabelecendo o placar final de 4 a 1.

Com essa vitória, a Suíça lidera o Grupo B com quatro pontos, enquanto a Bósnia e Herzegovina ocupa a última posição, com um ponto. Na madrugada de quinta para sexta-feira, Canadá e Catar se enfrentam.