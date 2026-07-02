Graças ao seu ex-jogador... uma recuperação financeira para o Real Madrid

O Real Madrid se prepara para obter um ganho financeiro graças ao seu ex-jogador uruguaio Álvaro Rodríguez, que atualmente joga pelo Elche.
O jornal “AS” informou que o Elche está prestes a fechar um acordo com o Bournemouth para a venda de Álvaro por 25 milhões de euros, além de 5 milhões em bônus e variáveis.
O Real Madrid detém 50% dos direitos do jogador uruguaio e, por isso, receberá 12,5 milhões de euros do valor da transação.
No entanto, o clube merengue perderá quaisquer direitos futuros relacionados ao jogador, já que o contrato não incluiu nenhuma cláusula que lhe conceda o direito de recompra ou o direito de preferência para recuperá-lo no futuro.
O atacante, de 24 anos, passou pelas categorias de base do Real Madrid, antes de jogar por empréstimo no Getafe e, na última temporada, se transferir para o Elche, sob o comando do técnico Éder Sarabia.
Álvaro foi um dos pilares fundamentais para o sucesso do Elche na luta pela permanência na La Liga, tendo disputado 34 partidas na liga, nas quais marcou 7 gols e deu 5 assistências.