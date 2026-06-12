O astro da Liga Roshen da Arábia Saudita, o mexicano Julián Quionones, atacante do Al-Qadisiyah, ultrapassou a marca de um milhão de visualizações, graças ao gol com que inaugurou o placar da Copa do Mundo de 2026 com a seleção mexicana.

Quinones marcou o primeiro gol da Copa do Mundo de 2026 durante a vitória do México sobre a África do Sul por 2 a 0, ontem, quinta-feira, no histórico Estádio Azteca, na Cidade do México, na primeira rodada da fase de grupos.

De acordo com o jornal saudita “Al-Riyadiah”, o atacante mexicano ganhou cerca de 200 mil seguidores a mais em sua conta pessoal no Instagram, cerca de 12 horas após seu gol histórico na Copa do Mundo.

Com isso, o número de seguidores de Kenonis no Instagram subiu de 900 mil para cerca de 1,1 milhão, tornando-o um dos jogadores que ultrapassaram a marca de um milhão de seguidores.

Vale lembrar que Kenonis foi a estrela de destaque na última temporada da Liga Roshen, tendo recebido o prêmio de melhor jogador por votação popular, além da Chuteira de Ouro como artilheiro com 33 gols, um gol à frente do inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahly.