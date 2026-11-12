Nicolo Tresoldi faz mais uma temporada de destaque no Club Brugge. O desempenho desperta o interesse de outros clubes. Uma transferência na janela de inverno parecia descartada até pouco tempo atrás, mas agora uma reviravolta começa a se desenhar.
Segundo a Gazzetta dello Sport, o tradicional clube belga estaria disposto a liberar seu principal atacante já na virada do ano. Mas apenas se receber uma oferta de 60 milhões de euros. Até então, circulava na imprensa a informação de que a pedida seria de 50 milhões de euros, mas para uma transferência no próximo verão.
De acordo com o jornal esportivo italiano, o futuro clube de Tresoldi também parece já estar definido. Na quarta-feira, a Gazzetta já havia noticiado que o Milan pretendia fazer uma investida no inverno, apesar das declarações de um dirigente de alto escalão do Brugge, cujo nome não foi divulgado, ao Het Nieuwsblad.
O jornal belga havia perguntado a um membro da diretoria do Club Brugge sobre Tresoldi e uma possível transferência no inverno. Ele respondeu que o jogador de 22 anos era "inegociável" e que, por isso, ofertas em janeiro seriam "completamente irrelevantes". A Gazzetta , por sua vez, noticiou que Tresoldi "só espera uma ligação" dos Rossoneri. Afinal, o ítalo-alemão sonha desde a infância em se transferir para o Milan.
"Ele se apaixonou por Kaká, Inzaghi e Pato, e era impossível fazê-lo mudar de ideia", disse recentemente seu pai, Emmanuele, à Gazzetta dello Sport, antes de enfatizar: "O sonho dele é vestir a camisa do Milan." Também por isso, o Milan teria colocado a contratação do cobiçado atacante nas mãos da cúpula do clube.
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Depois de uma forte temporada de estreia, com participação em 31 gols em 58 jogos, Tresoldi também brilha em seu segundo ano na Bélgica: são oito gols em 11 partidas pela liga. Na Champions League, suas atuações foram especialmente empolgantes. Ele já marcou cinco vezes em quatro jogos, incluindo um hat-trick histórico contra a Inter de Milão.
O Bayern de Munique também está interessado em Tresoldi?
Já no verão passado, a lista de interessados não só teria reunido clubes de destaque como também sido longa. Tresoldi foi associado ora a uma transferência para o Barcelona, ora ao Atlético de Madrid, e o BVB também foi citado repetidas vezes como possível destino.
Recentemente, tz e Münchner Merkur também noticiaram que o Bayern de Munique estaria de olho no jogador da seleção alemã sub-21 e já teria enviado olheiros à Bélgica várias vezes. Embora Harry Kane tenha acabado de renovar seu contrato até 2029, o clube veria em Tresoldi uma possível "segunda arma" no centro do ataque, ao lado do jogador inglês.
Para os dois lados, porém, há dúvidas sobre o sentido de uma transferência de Tresoldi para Munique. Diante de sua idade e da necessidade de continuar evoluindo, ter tempo de jogo no mais alto nível é o mais importante para ele. Assim, deixar a liga belga poderia fazer sentido, mas não para ir ao Bayern, onde Kane praticamente nunca se lesiona, deve manter a titularidade à sua frente na maioria dos jogos e a concorrência também é muito grande nas outras posições do ataque.
De todo modo, a prioridade do Bayern no mercado no próximo verão seria encontrar uma alternativa confiável a Luis Diaz pela ponta esquerda. É verdade que falta ao elenco de Munique um centroavante de ofício além de Kane.
O técnico Vincent Kompany e o diretor esportivo Max Eberl, no entanto, já destacaram, após a última janela de verão, que o recém-contratado Ismael Saibari e Serge Gnabry, ambos atualmente lesionados, seriam alternativas adequadas caso Kane não pudesse jogar. Também por isso, é possível duvidar de que o Bayern entre em uma disputa cara por Tresoldi, ainda mais porque a escolha de seu futuro clube aparentemente já parece estar definida.
Alemanha ou Itália: por qual seleção Tresoldi jogará no futuro?
A situação é diferente quando se trata da futura seleção de Tresoldi. O jogador de 22 anos, que só em julho de 2025 deixou o Hannover 96 rumo ao Brugge por um valor estimado em 7,5 milhões de euros, quer primeiro buscar o título da Eurocopa sub-21, na Sérvia e na Albânia, com a seleção alemã da categoria. Depois, deverá decidir por qual seleção jogará.
Tresoldi nasceu em Cagliari e se mudou para a Alemanha com os pais na adolescência por motivos profissionais. Assim, além de poder defender Itália e Alemanha, também poderá jogar pela Argentina, país de origem de sua mãe. Tudo indica, porém, uma disputa entre a Federação Alemã de Futebol (DFB) e a federação italiana para contar com Tresoldi no futuro.
Sobre isso, o técnico da seleção Roberto Mancini confirmou recentemente que tanto ele quanto o diretor técnico Claudio Ranieri estão empenhados em convencer Tresoldi. "Conversei com Tresoldi, e Ranieri também conversou com ele", disse Mancini, acrescentando: "Acho que ele precisa sentir vontade de jogar pela Itália. Ele nasceu na Itália, assim como seu pai, que foi campeão europeu com a seleção sub-21. Acredito que existe a possibilidade de ele escolher a Azzurra." Mancini completou: "Ele sabe que pode ser um jogador importante para nós."
O técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, também já conversou várias vezes com Tresoldi, que recentemente adiou a decisão. "Meu coração está um pouco dividido, 50% Itália e 50% Alemanha", disse o atacante em setembro. Tresoldi quer continuar jogando pela seleção da DFB até a Eurocopa sub-21, no verão de 2027. Só depois deverá tomar a decisão definitiva.