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Ahmed Mansy
Traduzido por

Graças a Xavi: dois craques da liga Roshn escrevem uma nova história na seleção da Holanda

Países Baixos x Alemanha
Países Baixos
Alemanha
Liga das Nações A
Campeonato Saudita
C. Summerville
T. Reijnders
Al Hilal
Al Qadsiah
Xavi Hernández
Países Baixos
Alemanha
Arábia Saudita
Espanha

O Campeonato Saudita aparece com força

Dois astros da Saudi Pro League escreveram uma nova página na história da seleção da Holanda, após atuarem como titulares na partida contra a Alemanha pela Liga das Nações da Europa 2027.

A seleção da Holanda enfrentou a da Alemanha nesta quinta-feira, na primeira rodada das disputas do Grupo 2 da Liga das Nações da Europa.

O espanhol Xavi Hernández, novo treinador da seleção da Holanda, começou sua era à frente da equipe com uma escalação histórica, que contou com a presença de dois jogadores que atuam em ligas fora da Europa pela primeira vez na história, segundo a rede de estatísticas "Opta".

Os jogadores são Crysencio Summerville, ponta do Al-Hilal, e Tijjani Reijnders, meio-campista do Al-Qadsiah, que se transferiram para o Campeonato Saudita no último verão, vindos do West Ham United e do Manchester City, respectivamente.

Ronald Koeman, ex-treinador da seleção da Holanda, se recusava a convocar jogadores que atuavam no Campeonato Saudita, e declarou isso de forma explícita durante o bom momento de Steven Bergwijn no Al-Ittihad.

Xavi aboliu essa regra em sua nova era, tendo destacado recentemente, em declarações à imprensa, a força do Campeonato Saudita e sua ausência de objeção em convocar qualquer jogador que atue nele, desde que apresente um bom desempenho.


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