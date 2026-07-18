Graças à vitória apertada, o Ajax segue com otimismo rumo à fase preliminar da Liga Conferência

O Ajax encerrou a preparação para a segunda fase preliminar da Conference League com um bom resultado. A equipe de Míchel Sánchez venceu o Olympiakos por 1 a 0 no Sportpark de Toekomst, graças a um gol no final da partida do reserva Oliver Edvardsen, depois que os jogadores de Amsterdã dominaram a maior parte do jogo. Na quinta-feira, a temporada do Ajax começa com a partida da segunda fase preliminar da Conference League contra o FK Vojvodina.
Míchel escalou Maarten Paes no gol, com Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Daley Blind e Owen Wijndal na defesa. No meio-campo, começaram Youri Regeer, Davy Klaassen e Oscar Gloukh, enquanto Steven Berghuis, Kasper Dolberg e Mika Godts formaram o ataque.
Após o minuto de silêncio em memória do árbitro falecido Rob Dieperink, o Ajax começou com ânimo, mas a primeira grande chance foi do Olympiakos. Roman Yaremchuk aproveitou uma perda de bola na zaga, mas Paes salvou com uma bela defesa com os pés. Do outro lado, Berghuis esteve perto de abrir o placar, mas seu chute forte foi desviado por pouco por baixo da trave pelo goleiro Popovic.
O Ajax manteve a iniciativa e teve, no primeiro tempo, uma clara superioridade na posse de bola e no número de chances. O Olympiakos continuou sendo perigoso nos contra-ataques por meio de Yaremchuk, mas, mais uma vez, Paes estava no lugar certo. Assim, as duas equipes foram para o intervalo com o placar em 0 a 0.
Logo após o intervalo, o Ajax colocou Don-Angelo Konadu no lugar de Dolberg, e os jogadores de Amsterdã continuaram em busca do primeiro gol. Godts esteve perto de marcar com um chute de longe, mas Popovic fez uma defesa fácil. Após pouco mais de uma hora, houve uma grande rodada de substituições, com a entrada, entre outros, de Joeri Heerkens, Anton Gaaei, Ahmetcan Kaplan, Caio Henrique, Mohamed Abdalla e Maher Carrizo.
As novas forças deram um novo ímpeto ao Ajax. Heerkens impediu um gol grego com uma excelente intervenção, enquanto Carrizo se destacou imediatamente com um chute no canto curto. Pouco depois, o argentino mandou a bola com efeito na trave, fazendo com que a merecida vantagem ainda não se concretizasse.
Edvardsen, Abdellah Ouazane e Jinairo Johnson também entraram em campo, e foram justamente essas substituições que valeram ouro. Johnson deu um excelente passe em profundidade para Edvardsen, que cortou da esquerda para dentro e chutou com precisão no canto oposto: 1 a 0. Pouco depois, Gaaei teve mais uma chance de chute, enquanto Heerkens, do outro lado, precisou fazer mais uma defesa.
O Ajax se manteve firme nos minutos finais e conquistou assim uma merecida vitória por 1 a 0 sobre o Olympiakos. Com isso, os amsterdenses encerram a série de amistosos que antecede a dupla de partidas europeias contra o FK Vojvodina com um resultado positivo e várias participações promissoras dos reservas.
Escalação titular do Ajax: Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Wijndal; Klaassen, Regeer; Berghuis, Gloukh, Godts; Dolberg.
Reservas do Ajax: Konadu, Heerkens, Kaplan, Henrique, Gaaei, Johnson, Ouazane, Abdalla, Edvardsen, Carrizo, Muzungu, Edvardsen.