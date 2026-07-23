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imago-sport-1080244689.jpgLucca Fundel
Nino Duit

Traduzido por

Graças a Vincent Kompany: Dante, novo reforço para a equipa técnica, está encantado com uma novidade especial no Bayern Munique

Bundesliga
Bayern de Munique
Bayern Munich II
V. Kompany

Dante vai passar a treinar a equipa de reservas do Bayern Munique. Antes do arranque da temporada, falou sobre a sua mudança, a sua missão e a influência de Vincent Kompany.

Onze anos depois da sua saída como jogador, Dante regressou neste verão ao Bayern como treinador. O brasileiro, agora com 42 anos, assumiu a equipa de reservas e, no futuro, também orientará os sub-19 na UEFA Youth League. 

Na sua chegada a Munique, reencontrou alguns rostos conhecidos: o patrono do clube Uli Hoeneß, naturalmente, mas também o diretor desportivo Max Eberl; os dois trabalharam em simultâneo no Borussia Mönchengladbach. Em termos de infraestruturas, muita coisa mudou nas instalações do clube na Säbener Straße, onde continuam a decorrer obras. No entanto, Dante também reparou numa novidade muito mais fundamental na orientação do clube - e ela deve-se ao treinador da equipa principal, Vincent Kompany.

"Ele tem vontade de desenvolver jogadores jovens e de os pôr a jogar", disse Dante numa pequena ronda de imprensa na quinta-feira, na qual também SPOX esteve presente. "Eu não conheci o Bayern assim. Naquela altura, os jogadores jovens não tinham tantas oportunidades como têm agora com o Vinnie."

Bayern: Dante fala sobre a sua relação com Vincent Kompany

O antigo defesa-central jogou no Bayern entre 2012 e 2015. Sob o comando de Jupp Heynckes, conquistou o triplete em 2013, seguindo-se outros títulos com Pep Guardiola. Na altura, os muníquios viveram um período de enorme sucesso, mas, ao mesmo tempo, a promoção dos jovens da formação sofria. Quase nenhum talento conseguia dar o salto para a equipa principal. Com Kompany, isso é bem diferente: primeiro ajudou Lennart Karl a afirmar-se e, na temporada passada, fez ainda nove talentos estrearem-se pela equipa principal.

Dante vê como sua missão alimentar ainda mais essa tendência: "O meu principal objetivo aqui é desenvolver os rapazes." A posição na tabela da Regionalliga Bayern, o quarto escalão, passa assim para segundo plano. "Espero fazer um bom trabalho com os jovens jogadores e que o Vinnie ponha ainda mais deles a jogar." Atualmente, entre os candidatos mais promissores estão, entre outros, os defesas-centrais Filip Pavic e Cassiano Kiala, o médio defensivo Erblin Osmani e os dois jogadores ofensivos Maycon Cardozo e Wisdom Mike. 

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Do ponto de vista tático, segundo o próprio, Dante pode "fazer o que eu quiser" com a sua equipa. No dia a dia dos treinos, porém, quer preparar explicitamente os seus jogadores para os trabalhos com a equipa principal, com exercícios semelhantes aos que Kompany utiliza. Já agora, disse ter "uma boa ligação" com Kompany, sublinhou Dante. "Falamos sempre ao telefone e encontrei-me com ele duas ou três vezes." A mais recente foi na terça-feira: nessa ocasião, Kompany e Dante orientaram juntos um grande treino de observação, no qual participaram mais de 60 jogadores de várias faixas etárias.

Vincent KompanyGetty Images

Max Eberl levou Dante para o Bayern

A equipa de reservas de Dante arranca na sexta-feira a nova temporada da Regionalliga com um jogo em casa frente ao SC Eltersdorf. Os grandes destaques serão, naturalmente, os dois dérbis contra o rival histórico caído TSV 1860. "17 de outubro, disso eu sei", atirou Dante de imediato sobre a data do jogo da primeira volta, antes de se rir. "Depois do nosso primeiro amigável, os nossos adeptos vieram ter connosco e gritaram logo: 'Dérbi! Dérbi!' Estes jogos têm mais emoção, mais adrenalina."

O próprio Dante só terminou a carreira de jogador neste verão, no OGC Nice, em França. O facto de agora treinar a equipa de reservas do Bayern deve-se ao diretor desportivo Max Eberl. "Eu estava em Munique", contou Dante, embora já não se recorde da data exata. "Aí disse ao Max: 'Vamos encontrar-nos, beber um café ou algo assim.' Depois falámos. 'O que estás a fazer? O que vais fazer a seguir?' Eu disse-lhe que queria mesmo tornar-me treinador. Depois fomos falando várias vezes. 'O que pensas? Como estás a abordar o próximo ano?' Eu disse: 'Ainda não sei.' E depois isso foi evoluindo."

Como treinador, Dante quer orientar-se sobretudo por três antigos companheiros de percurso: Pep Guardiola, Jupp Heynckes e Lucien Favre, sob o qual jogou em tempos no Gladbach. "Coisas boas do Pep, coisas boas do Jupp, coisas boas do Favre. A partir daí, tenho de construir a identidade de Dante como treinador."

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