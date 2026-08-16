Graças a Vaclav Cerný, o Besiktas não comete o mesmo erro que Galatasaray e Fenerbahçe

O Besiktas começou com tudo sua nova temporada na Süper Lig. As Águias Negras foram fortes demais em casa e venceram o Eyüpspor por 1 a 0. Václav Cerný, assim como no meio de semana pela Liga Europa contra o Hradec Králové, foi o herói da partida ao marcar o único gol do jogo.

A Süper Lig já teve algumas surpresas estrondosas nesta primeira rodada. O Galatasaray ficou no 2 a 2 em casa com o Çorum FK na sexta-feira, enquanto o Fenerbahçe perdeu fora de casa para o Gençlerbirligi por 2 a 1 um dia depois.

O Trabzonspor, de André Onana e Mohamed Salah, também não venceu (1 a 1 fora de casa com o Kasimpasa), e assim o Besiktas teve de imediato a chance de aproveitar. Além de Cerný, Orkun Kökçü e Leandro Trossard também começaram jogando.

O Besiktas foi superior no primeiro tempo e abriu o placar com justiça aos 25 minutos. Junior Olaitan enfiou uma linda bola para Cerný, e o atacante bateu no canto curto para fazer 1 a 0.

O ex-jogador de clubes como Ajax e FC Twente ficou perto do segundo gol após o intervalo, não fosse a finalização na trave.

Pouco depois, o Besiktas ainda ganhou um presente quando o Eyüpspor ficou com dez jogadores em campo. O meio-campista David Costa recebeu o segundo cartão amarelo.

Com dez contra onze, o Eyüpspor não conseguiu mais surpreender o Besiktas, que agora pode voltar suas atenções para quinta-feira. Em Istambul, está marcado o jogo de ida dos playoffs da Liga Europa contra o Kauno Zalgiris.



