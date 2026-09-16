Quando Jürgen Klopp foi apresentado ao público há poucas semanas como novo técnico da seleção alemã, ele não se cansou de enfatizar, em sua coletiva de apresentação, que sob seu comando as cartas seriam totalmente embaralhadas de novo. Apenas um punhado de jogadores poderia se considerar seguro de seu lugar na equipe da DFB; fora isso, desempenho, forma e, naturalmente, ética de trabalho deveriam decidir quem receberia convite para futuras convocações.

Na ocasião, Klopp revelou que os nomes de 57 jogadores estavam em sua lista imaginária, que ele considerava para seus primeiros jogos como novo treinador da seleção alemã. O técnico de 59 anos evitou falar explicitamente sobre nomes, mas já era possível prever naquele momento que Klopp tinha em seu radar protagonistas que até então não tinham tido absolutamente nenhum contato com a equipe da DFB. Afinal, a vergonha de três Copas do Mundo seguidas fracassadas deveria, no melhor cenário, ser deixada de lado com um recomeço acompanhado de rostos novos.

Um desses novos rostos na seleção pode agora ser Felix Keidel. No fim da noite de terça-feira, o jornal Bild noticiou primeiro que o jogador de 23 anos, da SV Elversberg, havia recebido um convite do técnico da seleção; um dia depois, a kicker também entrou no assunto e confirmou as informações com apuração própria. A convocação de Keidel não é nada menos que uma enorme surpresa. Afinal, ele soma apenas três partidas na elite alemã e, por isso, praticamente ainda não traz nenhuma experiência no mais alto nível.

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Por quais clubes Felix Keidel jogou em sua carreira?

No FC Ingolstadt, onde sua carreira no futebol começou em 2012 nas categorias de base sub-19, Keidel passou por todas as equipes de base até ser promovido ao profissional no verão de 2022. Nos três anos seguintes, jogou pelo clube da cidade do automóvel, tendo se firmado já em sua primeira temporada, com apenas 20 anos, como titular da equipe principal, e acumulado 37 partidas (um gol e quatro assistências) na 3. Liga.

Em 2025, veio finalmente o passo uma divisão acima rumo à SVE, que estava em reformulação após perder por pouco o acesso contra o 1. FC Heidenheim e tirou Keidel de seu contrato em Ingolstadt por uma taxa de transferência modesta de apenas 400 mil euros. Mais uma vez, ele praticamente não precisou de adaptação, virou imediatamente titular no time do técnico Vincent Wagner (25 jogos, 13 deles como titular) e teve participação fundamental para que os sarreanos comemorassem de forma sensacional o acesso à Bundesliga ao fim da temporada.

Assim, o caminho de Keidel da terceira divisão até o topo levou pouco mais de dois anos: três aparições na Bundesliga contra Leverkusen, Gladbach e, mais recentemente, o Bayern (um gol), além de um jogo na Copa da Alemanha contra o MSV Duisburg (duas assistências), aparentemente bastaram para convencer Klopp de suas qualidades e lhe dar uma chance na seleção.

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Felix Keidel resolve uma grande carência na equipe da DFB?

Resta saber se o jogador de 23 anos já chega reunindo de imediato o nível necessário para desempenhar um papel decisivo na equipe da DFB. Acima de tudo, o técnico da seleção deve valorizar em Keidel o fato de ele ter uma versatilidade incrível e, por isso, poder ser utilizado sem problemas em várias posições na seleção.

Em sua época no Ingolstadt, por exemplo, quase não houve função em campo que Keidel não tenha desempenhado. Sua grande incentivadora, a treinadora do FCI Sabrina Wittmann, o utilizou tanto nas duas laterais da defesa — sua posição de origem é, na verdade, a lateral direita na linha de quatro — quanto no meio-campo central e até no meio-campo ofensivo, como armador e jogador de meio-espaço um pouco mais aberto.

Após sua transferência para o Elversberg, seu papel ficou um pouco mais defensivo. Enquanto na temporada do acesso ele atuou principalmente como lateral-direito, o técnico da SVE, Wagner, parece ter gostado de utilizá-lo no meio-campo defensivo ao lado de Lukasz Poreba.

Klopp e a equipe da DFB devem ter Keidel sobretudo em mente como lateral-direito, setor em que, desde a aposentadoria de Philipp Lahm e a mudança de Joshua Kimmich para o centro, nenhum jogador conseguiu realmente convencer. Os antecessores de Klopp, Hansi Flick e Julian Nagelsmann, testaram uma grande variedade de opções, mas nenhuma foi de fato coroada de sucesso. Da dupla de Leipzig formada por Benjamin Henrichs e Ridle Baku, passando por Josha Vagnoman, do Stuttgart, até o retorno de Kimmich à posição na Copa do Mundo de 2026, a maioria das soluções já foi deixada de lado novamente após uma curta fase de testes.

E assim o futebol alemão segue em busca de uma opção de qualidade e, acima de tudo, de longo prazo para a posição pela direita na linha de quatro. Talvez justamente o desconhecido Keidel seja a solução para esse problema.