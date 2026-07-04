Graças à tríplice vitória do Marrocos... a África enfrenta a Europa na Copa do Mundo

A participação das seleções africanas na Copa do Mundo não se limita mais apenas à competição e à chegada às fases eliminatórias, mas se estendeu até a imposição de uma nova realidade nos registros históricos do torneio.

Na edição atual, que está sendo disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, o continente africano alcançou uma conquista coletiva sem precedentes em sua história, refletindo o grande avanço pelo qual o futebol africano vem passando.

De acordo com dados da Opta, “as seleções africanas elevaram seu total para 51 gols na Copa do Mundo de 2026, tornando-se o segundo continente na história da competição cujas seleções marcaram 50 gols ou mais em uma única edição da Copa do Mundo”.

Esse número surge após a conquista alcançada pela seleção marroquina esta noite, com a vitória por 3 a 0 sobre o Canadá (país anfitrião) e a classificação para as quartas de final pela segunda vez consecutiva.

A única entidade que já havia alcançado essa marca antes da África foi a União Europeia, cujas seleções atingiram esse número em 21 edições diferentes da Copa do Mundo.

As seleções africanas tiveram um desempenho notável na atual edição da Copa do Mundo, com 9 das 10 equipes superando a fase de grupos: Marrocos, Egito, Argélia, África do Sul, Costa do Marfim, Senegal, Gana, República Democrática do Congo e Cabo Verde. A Tunísia foi a única a ser eliminada na primeira fase.

A trajetória de sete seleções africanas foi interrompida nas oitavas de final, restando até o momento apenas a seleção do Egito, que enfrentará a Argentina nas oitavas, e sua vizinha marroquina, que se classificou hoje à noite para as quartas de final.

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