Graças a mais um gol espetacular de Saibari, o Marrocos dá um grande passo rumo à próxima fase

Com uma vitória apertada sobre a Escócia, o Marrocos deu um passo gigantesco rumo às oitavas de final da Copa do Mundo. Ismael Saibari se tornou o herói da partida logo aos 71 segundos, com um gol magnífico. A equipe do técnico Mohamed Ouahbi manteve a vantagem em Boston e, graças à vitória por 1 a 0, soma agora quatro pontos no Grupo C, o que praticamente garante a classificação para a próxima fase.

A partida mal havia começado quando o Marrocos atacou de imediato. Saibari teve espaço para chutar na lateral direita da grande área e viu seu chute, de um ângulo difícil, desaparecer de forma espetacular por trás do goleiro Angus Gunn. Com isso, a Escócia se viu praticamente de cara diante de uma noite difícil.

A vantagem precoce deu visível confiança ao Marrocos. Embora a Escócia tenha tentado reagir com alguns ataques por meio de Che Adams e John McGinn, a defesa marroquina resistiu com facilidade. Além disso, os norte-africanos continuaram perigosos sempre que tinham espaço para atacar.

Aos onze minutos, o Marrocos esteve perto de marcar o segundo gol. Mais uma vez, Saibari esteve envolvido em uma jogada perigosa na área, onde a defesa escocesa teve grande dificuldade para se organizar. Pouco depois, Gunn precisou fazer uma defesa em uma tentativa de Achraf Hakimi, que foi vaiado durante toda a partida pela torcida escocesa devido a um caso de estupro.

Também no restante do primeiro tempo, o Marrocos continuou sendo a melhor equipe. Hakimi criou perigo com suas investidas, enquanto Neil El Aynaoui, com um chute por cima do gol, também esteve perto de fazer o 0 a 2. A Escócia quase não criou chances claras e teve dificuldade para sair da pressão marroquina.

Perto do intervalo, a Escócia teve um pouco mais de posse de bola e algumas cobranças de falta próximas à grande área. No entanto, isso não representou perigo real. A melhor oportunidade foi de McGinn, mas sua tentativa passou bem longe do gol de Bono. Assim, o Marrocos foi para o vestiário com uma merecida vantagem de 0 a 1.

Logo após o intervalo, a Escócia reclamou um pênalti depois que McGinn caiu dentro da área. A arbitragem, porém, não considerou a jogada como falta. O Marrocos continuou defendendo de forma compacta e quase não abriu espaços, enquanto a Escócia tentava forçar uma ofensiva final com substituições.

Com o driblador Ben Gannon-Doak em campo, entre outros, a Escócia aumentou ainda mais a pressão na fase final da partida. No entanto, não surgiram grandes chances contra um Marrocos disciplinado, que conduziu a partida com maturidade. Lyndon Dykes teve uma chance de cabeçada aos 86 minutos, após um escanteio, mas não acertou bem a bola. Assim, o Marrocos garantiu a vitória.