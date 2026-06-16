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FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Graças à atuação fenomenal de Al-Owais, o Uruguai não consegue passar do empate contra a Arábia Saudita

Arábia Saudita x Uruguai
Arábia Saudita
Uruguai
Copa do Mundo

O Uruguai não conseguiu vencer sua primeira partida da fase de grupos na Copa do Mundo. O bicampeão mundial ficou em desvantagem em Miami contra a Arábia Saudita, após gol de Abdulelah Al-Amri, e enfrentou várias vezes o excelente goleiro Mohammed Al-Owais, antes que Maxi Araújo, aproveitando um rebote, conseguisse marcar para o Uruguai: 1 a 1. Uruguai e Arábia Saudita somam agora, assim como Espanha e Cabo Verde, um ponto no Grupo H.

No primeiro tempo, Diego Forlán e Diego Godín, entre outros, assistiram da arquibancada enquanto o Uruguai carecia de criatividade para derrubar a muralha saudita. A ausência de Giorgian de Arrascaeta, que se lesionou pouco antes da Copa do Mundo, fez-se sentir.

O Uruguai não conseguiu ir muito além de um chute de Araújo defendido por Al-Owais na fase inicial. A Arábia Saudita limitou-se a defender, o que fez com que o placar, sem surpresas, fosse de 0 a 0 no primeiro intervalo.

Após esse breve intervalo, o jogo ganhou um pouco de ritmo. Federico Viñas teve a primeira grande chance da partida, mas o atacante do Real Oviedo viu seu belo cabeceio ser defendido por Al-Owais.

Na fase que antecedeu o intervalo, a Arábia Saudita apresentou-se muito melhor. Os asiáticos tornaram-se repentinamente muito perigosos quando um escanteio chegou até Al-Amri, cujo chute certeiro foi defendido de forma espetacular pelo veterano Fernando Muslera (39), que comemorava seu aniversário.

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No escanteio seguinte, os asiáticos finalmente marcaram. Muslera conseguiu desviar apenas parcialmente a cabeçada de Mohamed Kanno e Al-Amri estava lá na hora certa para marcar o primeiro gol: 1 a 0.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Al-Owais brilhou novamente com um reflexo felino. Desta vez, ele impediu que Viñas empatasse de cabeça. O Uruguai continuou pressionando e chegou ainda mais perto com Manuel Ugarte, que chutou de longe e acertou a trave após a bola passar pelas pontas dos dedos de Al-Owais.

A dez minutos do fim, Al-Owais acabou tendo que se esticar. O goleiro do Al-Ula, normalmente a segunda opção da Arábia Saudita, defendeu inicialmente uma nova cabeçada de Viñas, mas foi derrotado quando Araújo mandou o rebote com força total para o fundo da rede: 1 a 1.

Nos minutos finais, o Uruguai deu tudo de si para forçar o gol da vitória e chegou perto, mas quem mais poderia ser senão Al-Owais a manter os sauditas na disputa. Até mesmo Federico Valverde, com seu excelente chute no ângulo oposto, esbarrou no homem do jogo: 1 a 1.

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