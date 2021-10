Governo do Rio inicia processo de licitação do Maracanã; Flamengo, Fluminense e Vasco de olho

Primeira fase convoca sociedade fluminense para consultar informações e dar sugestões sobre o tema

O governo do Rio de Janeiro deu início à primeira fase legal da nova concessão do Maracanã. Ficou estabelecido que o prazo da concessão será de 20 anos, com a possibilidade de prorrogar por mais cinco. A ideia inicial é que todo o processo seja concluído até fevereiro de 2022.

No edital e no comunicado sobre o tema, disponível na internet, o Governo do Estado do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial do Estado uma convocação para audiência pública sobre a concessão, que será realizada no dia 27 de outubro. A sociedade fluminense poderá consultar informações e dar sugestões.

”O Complexo do Maracanã é muito mais que um polo esportivo, é símbolo do turismo, do entretenimento e até da cultura do nosso estado. Esse processo de concessão está sendo feito com a maior transparência e seguindo todos os prazos legais, para garantir que o Maracanã continue sendo um dos equipamentos mais importantes do Rio de Janeiro e do país”, disse o governador Cláudio Castro.

A minuta do edital e os anexos poderão ser acessados no site, e todas as sugestões para a construção do documento devem ser enviadas para a equipe de licitação até 27/10 para o e-mail licitacao@casacivil.rj.gov.br.

”A participação popular é fundamental nesse processo. Nossa equipe técnica vem trabalhando há meses nessa modelagem, e cuidamos de todos os detalhes para que o Maracanã permaneça como um importante centro esportivo do nosso estado”, afirmou, por sua vez, o secretário estadual da Casa Civil, Nicola Miccione.

FLAMENGO, FLUMINENSE E VASCO DE OLHO

O trio carioca está de olho no processo. Flamengo e Fluminense administram o estádio de forma provisória e o Vasco deseja participar do processo. A ideia do Cruz-maltino é mandar algumas partidas no Maracanã, mas seguir com São Januário como a sua principal casa.