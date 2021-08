Governo do Paraguai libera público para Olímpia x Flamengo

Partida faz parte de um projeto das autoridades para o retorno gradual de torcida nos estádios do país

O Olímpia pode receber o Flamengo com público para o primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores, isso porque o governo do Paraguai deu o ok para que cerca de dois mil pessoas possam entrar no estádio para assistir a partida, no dia 11 de agosto.

A partida fará parte de um projeto do governo paraguaio junto com a Associação Paraguaia de Futebol pela volta gradual do público. O porta-voz do Ministério Público, confirmou à rádio ABC.

"O jogo vai fazer parte desse plano piloto que vínhamos executando no torneio Clausura de até 2.000 pessoas de graça, com duas doses da vacina e o teste negativo".

O protocolo será mais rígido que o da partida da volta, no Mané Garrincha, onde pessoas com PCR negativo, feito há 74 horas antes da partida, poderá entrar no estádio, que terá 30% de sua capacidade disponível. A partida de volta será no dia 18 de agosto, no Mangé Garrincha.