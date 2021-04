Governador do Rio veta troca de nome do Maracanã e idealizador diz que houve: "clubismo e bairrismo"

Diante das críticas, André Ceciliano pediu ao mandatário do RJ para vetar o projeto, mas lamentou o ocorrido

Depois de muita polêmica, o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vetou, na última quinta-feira (07), a mudança de nome do estádio Mário Filho, o Maracanã, para estádio Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé. O projeto foi idealizado por André Ceciliano e aprovado por ampla maioria na Alerj.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A decisão do governador foi publicada no Diário Oficial. No veto, Cláudio Castro informou que foi uma decisão "em atendimento à socilitação do autor do projeto da lei". A repercussão negativa fez com que André Ceciliano voltasse atrás. O deputado afirmou, em sessão, que não queria deixar os seus pares com imagem negativa perante a sociedade e ressaltou que viu "muita paixão, clubismo e bairrismo" em relação à proposta.

O projeto visava a mudança de nome do estádio para atrair mais turistas para a cidade do Rio de Janeiro. O tetracampeão do mundo, Bebeto, que fez história no estádio, se manifestou favorável e foi até um dos coautores. Na Alerj, apenas o PSOL votou contra.