Governador de São Paulo libera terreno do Pacaembu para processo de privatização

A justificativa para a concessão são os prejuízos que o estádio dá aos cofres públicos

O atual governador de São Paulo, Márcio França (PSB), concedeu à Prefeitura de São Paulo o uso do terreno do Estádio do Pacaembu, na Zona Oeste da capital.

França condicionou a liberação do terreno à manutenção das atividades desenvolvidas no local, “respeitada a destinação e finalidade”. O prazo de concessão é de 50 anos.

Segundo o jornal G1, o Tribunal de Contas do Município (TCM) barrou em agosto o plano de concessão do Pacaembu um dia antes da abertura dos envelopes que revelariam a empresa vencedora.

Em setembro, o tribunal fez novas exigências para liberar a concessão, e determinou que a Prefeitura fizesse um novo edital.

O estádio foi construído pelo município, mas o terreno foi doado para o estado em 1921 e a transferência de posse nunca havia sido formalizada.

A justificativa para a privatização do Pacaembu é que o estádio dá prejuízo aos cofres públicos. Em 2017, a receita do estádio foi de R$ 2,4 milhões, enquanto os gastos com manutenção foram de R$ 8,3 milhões.