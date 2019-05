Goulart na seleção da China e volta de Lippi ajudam a explicar saída do Palmeiras

Jogador brasileiro deixou o Palmeiras após quatro meses de empréstimo para ganhar salário dobrado e jogar na seleção chinesa

Muitos foram pegos de surpresa na última semana com a notícia de que Ricardo Goulart, a principal contratação do na temporada, iria voltar para a apenas quatro meses depois de estrear no .

O jornal chinês Oriental Sports Daily ajuda a entender a decisão do atleta: um gordo aumento salarial, uma longa extensão de contrato e a chance de jogar pela seleção chinesa são os motivos do retorno apressado.

NOVO CONTRATO

Em má fase neste ano, o Guangzhou Evergrande se arrependeu de ter emprestado o jogador ao Palmeiras e foi buscá-lo de volta. Para conseguir a mudança, o time ofereceu um aumento de 5 milhões de euros (22 milhões de reais) no salário anual de Ricardo Goulart, que agora será de 10 milhões de euros (44 milhões de reais).

Seu vínculo com o Guangzhou Evergrande, que duraria até o fim de 2020, foi estendido por mais cinco anos.

O Palmeiras também recebeu uma compensação financeira pela quebra do contrato de empréstimo que deveria ir até dezembro de 2019.

CIDADÃO CHINÊS

Outro fator importante para a mudança é um acordo para a naturalização do jogador. O Guangzhou Evergrande planeja transformar em chineses não só o brasileiro, mas também o inglês Tyias Browning e o peruano Roberto Siucho, os dois últimos emprestados a outras equipes da China no momento.

Assim os três atuariam como jogadores domésticos na próxima temporada, sem ocupar espaço no limite de três estrangeiros permitidos pelas regras da liga local.

Para se naturalizar um jogador precisa ter vivido na China por cinco anos.

Ricardo Goulart chegou ao país em 2015 após transferência do e completa o quinto ano lá em fim desta temporada.

JOGADOR DA SELEÇÃO

A decisão coloca também Goulart na mira da seleção da China. O técnico italiano Marcelo Lippi tinha deixado a seleção local em janeiro deste ano, mas tal como Goulart, foi convencido a voltar poucos meses depois.

Um dos argumentos para convencê-lo foi o plano de naturalização dos brasileiros Ricardo Goulart e Elkeson, hoje no Shanghai SIPG, para fortalecer a equipe nacional.

O jornal Oriental Sports Daily diz que a naturalização dos brasileiros foi fundamental para que Lippi decidisse voltar ao posto de técnico da seleção.

Ricardo Goulart já foi convocado para a , mas disputou apenas amistosos, o que não impede que ele possa atuar por outra equipe nacional.