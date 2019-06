'Gostaria de vê-lo no Barcelona', diz Filipe Luís sobre futuro de Neymar

Lateral da seleção diz que o companheiro precisa 'precisa recuperar o sorriso e a alegria' e que é mais feliz no clube espanhol

O lateral-esquerdo Filipe Luís disse neste sábado (22) em entrevista a uma rádio espanhola que gostaria de ver Neymar de novo no .

"Lá ele é feliz e aproveita muito mais. Ele precisa recuperar o sorriso e a alegria", disse o jogador.

Filipe Luís disse que não conversou com Neymar sobre o assunto e que não sabe das intenções do colega: "Não sei o que ele pensa".

Neymar teria pedido ao PSG para ser vendido ao Barcelona e o dono do clube francês Nasser Al-Khelaifi deu entrevistas fortes criticando o brasileiro e indicando sua possível saída.

O Barcelona ainda não se pronunciou sobre o tema, mas nos bastidores especula-se que o time está disposto a pagar cerca de 100 milhões de euros e ceder jogadores ao para ter Neymar de volta.

O FUTURO DE FILIPE LUÍS

Cobiçado por Barcelona, Flamengo e pelo Lyon de Juninho Pernambucano, Filipe Luís disse que prometeu à Tite que iria se focar apenas na e discutir seu futuro após o torneio.

"Eu no Barça com Neymar? Não sei, a verdade é que muita coisa pode acontecer até o final da Copa América. Prometi que não iria negociar com ninguém até o fim da competição, é justo ter minha cabeça centrada aqui", disse o lateral.

"Quando acabar tenho que sentar com o , ver o que vamos fazer e quais as possibilidades. Vem aí um mês de Julho complicado", finalizou.

Aos 33 anos e titular da na Copa América, Filipe Luís defende o Atlético de Madrid desde 2010. Ele saiu do clube para jogar no por uma temporada em 2014-15, mas voltou no ano seguinte.