'Gostaria de jogar com Neymar e Mbappé', diz Vinicius Jr. a TV francesa

Atacante não falou, porém, sobre a possibilidade de ser emprestado nesta temporada caso um dos atacantes chegue ao Real Madrid

Em entrevista o canal de TV TF1, o atacante Vinícius Júnior disse que gostaria de jogar ao lado de Neymar e Kylian Mbappé no .

"É claro que Neymar pode ir ao Real Madrid, mas, no momento, não sei o que ele fará. Mas o melhor é ir para Madrid", disse o brasileiro seguido de uma risada.

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

Mas Vinícius Júnior não está satisfeito com a chegada de Eden Hazard e com a especulação de Neymar, ele pede Mbappé também: "Quero jogar com Neymar, mas também com Mbappé. Os torcedores de Madri sonham em tê-lo aqui, sei porque estou lá".

Mais artigos abaixo

"Eu o admiro muito, já ganhou muitos títulos e está apenas no começo da sua carreira", completou.

O que faltou foi Vinícius Júnior comentar as notícias de que o técnico Zinedine Zidane estaria disposto a emprestá-lo nesta temporada. Será que o brasileiro iria seguir no time em caso de contratação de um atacante como Neymar ou Mbappé?