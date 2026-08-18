Anthony Gordon se prepara para disputar sua primeira partida com a camisa do Barcelona diante da torcida do clube, quando o time catalão enfrentar o Al Ahly do Egito na sexagésima primeira edição do Troféu Joan Gamper, nesta quarta-feira, em um momento aguardado com expectativa pelo ponta inglês poucos dias após sua chegada ao elenco.

Gordon vive um começo extremamente positivo no Barcelona, depois de conseguir rapidamente se adaptar ao ambiente do clube, apesar da mudança para um novo país e da chegada a um novo vestiário e a uma nova comissão técnica, ressaltando que a recepção que encontrou o ajudou a superar as dificuldades do início.

Gordon afirmou, em declarações à imprensa do Barcelona: "Minha primeira semana como jogador do Barcelona foi incrível. É uma nova cidade e um novo país, e claro que também novos companheiros e funcionários, mas foi uma experiência maravilhosa. Todos me fizeram sentir muito bem-vindo".

O ponta inglês atribuiu parte de seu entusiasmo em se juntar ao Barcelona à admiração pela filosofia de Hansi Flick, apontando que conhecia o estilo do treinador alemão antes de sua chegada, o que reforçou seu desejo de viver a nova experiência com a camisa do clube catalão.

Gordon explicou: "Eu já conhecia a ideia do treinador de antemão, e por isso também quis vir para cá, porque gosto desse estilo de jogo".

O confronto com o Al Ahly carrega uma importância especial para o jogador inglês, já que será sua primeira oportunidade de vestir a camisa do Barcelona diante de sua torcida, depois de Karim Adeyemi e Gordon terem participado da foto tradicional com o Troféu Joan Gamper como preparação para a aguardada partida.

Gordon não escondeu seu entusiasmo pelo momento de sua estreia, ressaltando a expectativa de disputar a partida diante da torcida do Barcelona no estádio Spotify Camp Nou, e disse: "Estou muito animado para ver o estádio, vestir a camisa do Barcelona e jogar diante da torcida".

O jogador inglês não se contenta apenas com a estreia, pois traçou para si um objetivo claro em sua partida inaugural, dizendo: "Espero marcar um gol e vencer a partida".

Ao encerrar suas declarações, Gordon enviou uma mensagem direta à torcida do Barcelona, expressando sua gratidão pela recepção que recebeu desde o anúncio de sua transferência, e prometendo retribuir esse apoio dentro de campo.

E disse: "Obrigado por tudo o que fizeram por mim até agora, por todo o amor e apoio. Espero retribuir isso a vocês com muitos gols e taças".