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Gonzalo Rodriguez relembra os cinco anos que passou na Fiorentina, na Itália, de 2012 a 2017.

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O ex-zagueiro argentino declarou em entrevista à La Gazzetta dello Sport:

"Davide Astori (seu companheiro de equipe na Fiorentina, que morreu em 4 de março de 2018, em Udine, após um infarto) está comigo todos os dias. Pensar que ele não está mais aqui me destrói, tenho vontade de chorar só de falar nisso. Era meu companheiro de zaga, levo e sempre levarei Davide comigo. Ainda guardo uma foto do último gol que marquei pela Fiorentina: nela, Davide vem na minha direção e me abraça. Quanta vida passamos juntos...".

"Quem conduziu a negociação para minha chegada à Itália foi Borja Valero. Eu já tinha aceitado a transferência, mas a Fiorentina só me contrataria junto com ele, e nós dois vínhamos do Villarreal. Ele me ligou uma noite e disse: 'Gonzalo, faça as malas, vamos para Florença'".

"Primeiro com Montella e depois com Paulo Sousa, jogávamos muito bem, mas nunca conseguimos chegar à Champions League. Em 2013, estivemos a um passo da vaga, mas, na última rodada, deram um pênalti inexistente ao Milan e terminamos em quarto".

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Na época, apenas os três primeiros colocados se classificavam para a Champions. A Fiorentina terminou com 70 pontos, dois a menos que o Milan de Allegri, que venceu por 2 a 1, de virada, fora de casa, na última rodada do campeonato, contra o Siena, que havia saído na frente com Terzi no primeiro tempo.

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Depois, no segundo tempo, após as expulsões por dois cartões amarelos de Ambrosini, de um lado, e Terlizzi, do outro, o árbitro Bergonzi marcou pênalti por uma falta de Felipe em Balotelli. O atacante empatou aos 84 minutos, antes do gol da vitória de Mexes a três minutos dos 90, para a explosão de alegria do dirigente do Milan Adriano Galliani na tribuna.

Gonzalo Rodriguez prosseguiu a entrevista relembrando a final da Copa da Itália perdida para o Napoli em 2014: "Sofremos dois gols logo de cara, ainda dói pensar nisso. E pensar que, poucos meses depois, eu poderia ter ido jogar justamente por eles. Mas escolhi não me transferir. Disse a Pradè que era o capitão da equipe e que não queria sair. Sentia uma grande responsabilidade".

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"Na Fiorentina, criávamos um clima legal com música e canções. Eu tocava violão, Neto cantava, Cuadrado dançava. Os outros morriam de rir. Os mais desafinados? Eu diria Borja Valero, ele realmente não sabe cantar. Pepito Rossi, por sua vez, gosta de rap. Eu sou mais do rock, nunca tivemos afinidade nesse aspecto".

"Minha saída da Fiorentina? Não quero criar polêmica, já se passaram anos e, de qualquer forma, estou feliz. Eu teria ficado de bom grado por mais uma temporada, mas Corvino não permitiu. Ele queria reformular a equipe e trazer alguns jogadores de sua confiança. Mandou embora a mim, Borja Valero e outros. Quando fui conversar com ele, praticamente encontrei a porta fechada: já tinha tomado a decisão".