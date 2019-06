Gomes rejeita aposentadoria e renova com o Watford por mais um ano

No fim da última temporada o goleiro brasileiro afirmou que havia "99% de chance" de parar de jogar

Após indicar que iria se aposentar, o goleiro Gomes estendeu seu contrato com o por mais um ano.

O clube inglês anunciou a renovação nesta sexta-feira (28) e divulgou um vídeo com mensagem de diversos companheiros e rivais do goleiro, incluindo os brasileiros David Luiz e Willian.

Esta vai ser a sexta temporada de Gomes no Watford. O goleiro chegou do há cinco anos e logo se tornou um dos principais jogadores do clube: foram 156 partidas com a camisa dos Hornets e um prêmio de melhor jogador do time na temporada 2014-15, quando o Watford foi promovido para a Premier League.

Na temporada passada Gomes foi reserva na Premier League, mas jogou nos jogos do time na , onde o time chegou até a final.

Após a vitória nas quartas de final contra o , naquele que poderia ser seu último jogo em casa, Gomes se emocionou e chorou em campo.

"Foi sensacional, não poderia pedir por mais. Foi incrível, foi emocionante", disse após a classificação. "Foram cinco anos ótimos aqui. Tenho 99% de certeza que vou me aposentar ao fim da temporada, mas ainda não decidi. Isso era o que planejava para mim dois ou três anos atrás. Tenho 38 anos, então acho que vou terminar minha carreira aqui".

O goleiro teve o nome cantado pela torcida do Watford durante a comemoração.