Gols no fim mantêm Flamengo na briga pelo título do Brasileirão

Rubro-Negro já somou nove pontos com gols nos minutos finais de jogo, para se manter próximo do líder São Paulo e seguir sonhando com o bicampeonato

O Flamengo conseguiu uma virada histórica diante do Bahia pela 26ª rodada do Brasileirão, com o gol da vitória saindo dos pés de Vitinho, aos 90 minutos de jogo. Contudo, marcar gols no fim não é mais novidade para o no Campeonato Brasileiro deste ano. Na verdade, o clube carioca só continua na briga pelo título nacional por conta de gols como este, nos instantes finais das partidas.

Após um primeiro turno embolado, com algumas equipes disputando a ponta da tabela, o São Paulo disparou e assumiu a liderança do Brasileirão, deixando para trás a maioria dos rivais. O único adversário que segue próximo ao Tricolor paulista é o .

Com cinco pontos a menos do que a equipe de Fernando Diniz, o Rubro-Negro tem um jogo a menos que seu rival para diminuir a diferença para apenas dois pontos. E o fato de o clube carioca ainda estar na briga pelo título, se deve muito pelos gols marcados nos minutos finais das partidas.

Ao todo, o Fla já somou nove pontos balançando as redes adversárias quando o resultado já parecia definido. Três empates foram garantidos desta forma: contra , e , com gols aos 89, 101 e 95 minutos de jogo, respectivamente - os dois primeiros tentos foram anotados por Gabigol, ambos de pênalti, o último por Everton Ribeiro.

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo/Divulgação

Além destes três pontos somados, outras três vitórias também vieram nos instantes finais: contra , e , com gols aos 87, 96 e 90 minutos, respectivamente - Gabigol, Pedro e Vitinho foram os heróis das partidas.

Sem esses nove pontos, conquistados nos minutos finais, o Flamengo estaria apenas na oitava colocação na tabela, um ponto atrás do . Mas em vez disso, o clube ocupa a vice-liderança da competição e ainda conta com um jogo a menos para colar de vez no líder.

Além disso, cabe destacar que a última rodada do Brasileirão marcará o encontro entre e Flamengo, no Estádio do Morumbi, com chances reais de a partida ser uma verdadeira final do Brasileirão 2020. Até lá, gols como esses podem deixar a disputa pelo título para o último minuto, literalmente.