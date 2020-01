Gols de Hernanes e Arboleda dividem comemorações da torcida do São Paulo; veja as reações

O bateu a Ferroviária, de virada, por 2 a 1 pela terceira rodada do .

O Tricolor saiu atrás após sofrer gol de Felipe, mas Hernanes empatou e o zagueiro Arboleda, já no segundo tempo, garantiu o triunfo.

O gol de empate, marcado pelo meio-campista, ídolo, foi efusivamente comemorado pela torcida são-paulina: tanto pela relação de amor com o atleta quanto por ter representado o fim de um longo jejum sem balançar as redes.

Reação diferente aconteceu, entretanto, quando Arboleda virou. Isso porque o zagueiro caiu em desgraça com o torcedor depois de ter aparecido vestindo a camisa do Palmeiras em uma foto.

A comemoração do zagueiro, aliás, parece ter feito referência ao acontecimento – embora o atacante Pablo tenha negado após o jogo. De qualquer maneira, o são-paulino demonstrou, através de posts na internet, desconfiança com o defensor.

Golaço do Hernanes, ver gol do São Paulo é bom, ver gol do Hernanes não tem preço.#VamosSaoPaulo #SPFC pic.twitter.com/9w32etKLwh