Gols de Bale são garantias de vitórias do Real Madrid

Os gols de Gareth Bale, na maioria das vezes, garantem ao Real Madrid os três pontos

Apesar do desempenho abaixo do esperado com o Real Madrid, Gareth Bale soma bons números com a camisa dos Merengues. Desde sua chegada ao time na temporada 2013-14, o galês atuou em 208 jogos com o Real, ganhou 141 (68%), empatou 35 (17%) e perdeu 32 (15%). De acordo com os dados do jornalista espanhol Pedro Martín, o Real ganhou 35 partidas, empatou oito e perdeu apenas uma em jogos no quais Bale balançou as redes. Totalizando 87,8% de vitória, 10,8% de empate e 1,4% de derrota.

El Madrid marcando Bale:

65 victorias

8 empates

1 derrota (4-2 en Anoeta en agosto de 2014) — Pedro Martin (@pedritonumeros) 9 de dezembro de 2018

Quando se trata de gols, Bale se destaca como um dos artilheiros do clube. Até o momento, o jogador marcou 95 gols com o Real, feito que o coloca em 21º lugar no ranking de goleadores na história da equipe. No elenco atual dos espanhóis, Bale fica atrás apenas de Benzema, com 202 gols.

Ao longo das temporadas no time, o atacante demonstrou ser decisivo em jogos pontuais. Gareth Bale balançou as redes em três das últimas quatro finais de Champions League disputadas pelo Real Madrid, além de marcar gol na decisiva do Mundial Interclubes contra o San Lorenzo, em 2014.