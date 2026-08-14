Pelo menos é o que informa o Telegraph, que relata que houve recentemente conversas entre os dirigentes dos dois clubes sobre uma possível transferência de Osimhen. No entanto, a reportagem não deixa claro se o Arsenal consultou proativamente a disponibilidade do artilheiro ou se o Galatasaray apresentou aos Gunners a possibilidade de contratar Osimhen.

O motivo das conversas teria sido, de toda forma, dois outros jogadores, diz a reportagem. Assim, o Galatasaray teria manifestado interesse nos atacantes do Arsenal Gabriel Martinelli e Ethan Nwaneri. Martinelli, em especial, aparentemente agradou ao campeão turco e, segundo o Telegraph, o Galatasaray já apresentou ao Arsenal uma oferta de cerca de 45 milhões de euros pelo brasileiro.

Martinelli estaria aberto a uma mudança de ares depois de já ter passado sete anos em Londres. E, ao que tudo indica, o Arsenal não é contrário a uma venda, afinal o contrato de Martinelli expira no ano que vem e, caso ele não renove, este verão será a última oportunidade de receber uma compensação adequada pelo jogador de 25 anos.

Osimhen, Martinelli, Nwaneri: troca de jogadores entre Galatasaray e Arsenal é possível?

No caso de Nwaneri, a situação é semelhante. Ao que tudo indica, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, não conta necessariamente com o jovem revelado pelo clube, de 19 anos, para a próxima temporada. Ele acabou de retornar a Londres após um empréstimo pouco bem-sucedido ao Olympique de Marselha. Haveria muitos interessados e, além do Galatasaray, clubes como Everton, Fulham ou Milan também são ligados a Nwaneri.

Se uma troca de jogadores entre Galatasaray e Arsenal, na qual Martinelli e Nwaneri iriam para Istambul e Osimhen seguiria em direção à capital inglesa, seria cogitável, não fica claro na reportagem do Telegraph. E, no que diz respeito ao futuro do artilheiro do Galatasaray, houve recentemente relatos divergentes.

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No contexto de um suposto interesse do Al-Hilal no nigeriano, o especialista em transferências Sacha Tavolieri havia informado inicialmente que o Galatasaray estaria disposto a vender Osimhen por uma taxa de transferência a partir de 65 milhões de euros. Pouco depois, porém, Tavolieri recuou e escreveu que o Gala deu uma resposta claramente negativa ao Al-Hilal e não quer negociar seu principal atacante neste verão.

Victor Osimhen: especulações sobre uma ida à Premier League já duram muito tempo

Depois de se desentender com o ex-clube SSC Napoli, Osimhen se transferiu inicialmente por empréstimo para a Turquia em 2024. Um ano depois, o Galatasaray contratou o atacante em definitivo por nada menos que 75 milhões de euros e lhe deu um contrato até 2029. Na temporada passada, o jogador de 27 anos contribuiu com 15 gols na liga para a conquista de mais um título turco, enquanto na Champions League somou sete gols e três assistências em dez partidas.

Há especulações frequentes sobre uma transferência de Osimhen para a Premier League. O Arsenal também já foi citado com frequência como suposto interessado, assim como principalmente o Manchester United, o Chelsea ou o Tottenham Hotspur.

De toda forma, os Gunners querem contratar mais um novo nome de peso para o ataque até o fechamento da janela de transferências de verão, no início de setembro. Julian Alvarez, que prefere ir para o Barcelona, mas não é liberado pelo Atletico Madrid, deve ser um dos alvos desejados que não estarão disponíveis. O suposto interesse do Arsenal em Vinicius Junior também perdeu força após a renovação contratual do jogador com o Real Madrid. É possível, portanto, que Osimhen apareça para os ingleses como uma atraente solução B.