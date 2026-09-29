Em um movimento ofensivo surpreendente que revela as intenções do treinador grego, Georgios Donis decidiu virar de cabeça para baixo seus cálculos táticos antes do confronto decisivo contra o Iraque.

O técnico da seleção da Arábia Saudita optou por lançar mão de uma nova arma na linha de frente, em uma tentativa de distribuir o esforço e preparar todo o seu elenco para o sonho do título ausente há 23 anos.

O jornal saudita "Al-Yaum" revelou que Donis fechou sua decisão de dar a Abdullah Al Salem a chance de comandar o ataque da Arábia Saudita como titular no duelo contra o Iraque, na partida aguardada dentro da terceira e última rodada da fase de grupos do Campeonato do Golfo 27, que será realizada no estádio Al-Inma.

Por que Al Salem?

A decisão do treinador grego veio após a atuação de destaque de Firas Al-Buraikan diante de Omã, já que Donis deseja dar a todos os seus atacantes ritmo de jogo e não desgastar Al-Buraikan antes das fases eliminatórias.

Donis busca preparar Al Salem física e tecnicamente para que ele seja uma carta na manga na semifinal, diante do desejo da Arábia Saudita de competir com força pelo título.

A seleção saudita entra na partida com moral elevada após um início perfeito no torneio, tendo aberto sua caminhada com a vitória sobre o Kuwait por 1 a 0, antes de atropelar o rival de Omã por 3 a 0, garantindo a classificação antecipada e buscando agora a pontuação máxima e a liderança do grupo.

A Arábia Saudita espera resgatar as glórias do Campeonato do Golfo 27 e quebrar o tabu de 23 anos de ausência do pódio de campeões do Golfo, o que leva a comissão técnica a fazer o rodízio e dar oportunidades a todos os jogadores para manter a prontidão de todo o elenco.







