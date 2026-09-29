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Traduzido por

Golpe surpreendente: Deniz encerra o monopólio de Al Buraikan com uma carta reserva diante do Iraque

Arábia Saudita
Arábia Saudita x Iraque
Iraque
Gulf Cup
F. Al-Buraikan
A. Al Salem
Arábia Saudita
Iraque

obrigatório

Em um movimento ofensivo surpreendente que revela as intenções do treinador grego, Georgios Donis decidiu virar de cabeça para baixo seus cálculos táticos antes do confronto decisivo contra o Iraque.

O técnico da seleção da Arábia Saudita optou por lançar mão de uma nova arma na linha de frente, em uma tentativa de distribuir o esforço e preparar todo o seu elenco para o sonho do título ausente há 23 anos.

O jornal saudita "Al-Yaum" revelou que Donis fechou sua decisão de dar a Abdullah Al Salem a chance de comandar o ataque da Arábia Saudita como titular no duelo contra o Iraque, na partida aguardada dentro da terceira e última rodada da fase de grupos do Campeonato do Golfo 27, que será realizada no estádio Al-Inma.

Por que Al Salem?

A decisão do treinador grego veio após a atuação de destaque de Firas Al-Buraikan diante de Omã, já que Donis deseja dar a todos os seus atacantes ritmo de jogo e não desgastar Al-Buraikan antes das fases eliminatórias.

Donis busca preparar Al Salem física e tecnicamente para que ele seja uma carta na manga na semifinal, diante do desejo da Arábia Saudita de competir com força pelo título.

A seleção saudita entra na partida com moral elevada após um início perfeito no torneio, tendo aberto sua caminhada com a vitória sobre o Kuwait por 1 a 0, antes de atropelar o rival de Omã por 3 a 0, garantindo a classificação antecipada e buscando agora a pontuação máxima e a liderança do grupo.

A Arábia Saudita espera resgatar as glórias do Campeonato do Golfo 27 e quebrar o tabu de 23 anos de ausência do pódio de campeões do Golfo, o que leva a comissão técnica a fazer o rodízio e dar oportunidades a todos os jogadores para manter a prontidão de todo o elenco.



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