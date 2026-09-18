Zinédine Zidane sofreu um duro golpe logo no início de sua missão como treinador da seleção francesa, já que Mohamed Sanhaji, responsável pela segurança e pela logística dos Bleus, ficará ausente do primeiro período de treinamentos sob o comando do novo técnico, por estar submetido a medidas judiciais que o impedem de estar presente no centro de Clairefontaine ou de manter contato com a comissão técnica e os jogadores.

O jornal L'Équipe informou que Sanhaji, que trabalha com a seleção francesa nas questões de segurança desde 2004, foi acusado de crimes relacionados a corrupção, tráfico de influência, desvio de dinheiro público e fraude, ficando por isso submetido a um controle judicial rigoroso.

O caso remonta a um episódio que teve início após a Copa do Mundo de 2022, no contexto de uma doação feita por Kylian Mbappé aos responsáveis pela segurança da seleção francesa, depois que investigações posteriores revelaram irregularidades ligadas à doação.

Sanhaji já havia sido submetido anteriormente a medidas administrativas no âmbito deste caso, enquanto as atuais investigações judiciais apresentaram novos desdobramentos.

A Federação Francesa havia mantido Sanhaji na nova equipe escolhida por Zidane, depois que o treinador francês insistiu na continuidade de seu papel dentro da seleção, apesar da polêmica que cercou seu futuro nos últimos meses.

De acordo com as novas restrições judiciais, Sanhaji não poderá participar do primeiro encontro da seleção francesa nem manter contato com os integrantes da comissão técnica e os jogadores, na ausência de uma figura ligada à seleção por mais de duas décadas.

Por sua vez, o advogado de Sanhaji afirmou que as medidas tomadas contra ele são injustas e o visam de forma direta, anunciando o recurso contra as decisões judiciais com o objetivo de suspender as restrições que lhe foram impostas.

Assim, Zidane inicia seu primeiro período de treinamentos com a seleção francesa em meio à ausência de um de seus colaboradores mais próximos dentro do entorno da equipe, num momento em que o treinador vinha trabalhando na formação de sua comissão técnica e administrativa como preparação para iniciar oficialmente sua missão.