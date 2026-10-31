Golpe no coração do Al-Ittihad: definidas as partidas que Richard Ríos vai desfalcar

Relatos da imprensa revelaram as partidas que o colombiano Richard Ríos, meio-campista do Al-Ittihad, vai desfalcar após a lesão sofrida no jogo contra o Abha pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Ittihad empatou com o anfitrião Abha pelo placar de 1 a 1, na partida que reuniu as duas equipes ontem, sexta-feira, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Sultan bin Abdulaziz, pela décima segunda rodada da Liga Roshn.

A partida teve Richard Ríos sofrendo uma lesão na articulação do pé esquerdo, que provocou sua saída de campo após apenas 8 minutos do início do jogo, em meio a temores de que a lesão fosse grave e o deixasse afastado por um longo período.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" afirmou que o meio-campista colombiano vai desfalcar o Al-Ittihad por duas partidas, a princípio, até que se conheça com precisão a natureza da lesão que sofreu.

O Al-Ittihad recebe o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, depois de amanhã, segunda-feira, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, antes de receber o Neom, na sexta-feira, pela décima terceira rodada da Liga Roshn.

As demais partidas que Ríos pode desfalcar serão definidas após a divulgação do resultado dos exames médicos aos quais ele foi submetido assim que retornou a Jidá, ontem, sexta-feira, após o fim do jogo contra o Abha.

Vale lembrar que Ríos se juntou ao Al-Ittihad na última janela de transferências de verão, vindo do Benfica, de Portugal, por empréstimo até o fim da temporada, e já atuou em 9 partidas pelo clube, nas quais marcou um gol e deu duas assistências.