Golpe inglês: o futuro de estrela do Barcelona fica cada vez mais complicado

O futuro do holandês Frenkie de Jong, meia do Barcelona, passa a levantar cada vez mais questionamentos com o passar do tempo.

O jornal Sport informou que De Jong, que está perto de concluir a última etapa de seu programa de recuperação, se vê diante de uma situação complicada, já que a concorrência no meio-campo da equipe ameaça reduzir consideravelmente seu papel.

Além disso, dois dos principais clubes que demonstraram interesse em contratar De Jong, Manchester United e Chelsea, recuaram em suas investidas por ele.

Segundo o site "TEAMtalk", os Red Devils e os Blues descartaram, por ora, considerar a contratação de Frenkie de Jong uma prioridade para a próxima janela de transferências de inverno.

Seu histórico de lesões no período recente, somado às dúvidas sobre sua capacidade de manter a forma física, levou os dois clubes a reverem seus planos, uma situação que limita as alternativas disponíveis para o holandês caso ele decida, no fim das contas, pensar em deixar o Barcelona.

Sua situação esportiva também não parece fácil, pois o técnico Hansi Flick tem um grande número de opções no meio-campo, um setor que registra concorrência acirrada. A presença de Pedri, Rodri, Gavi, Marc Bernal, Fermín López e Dani Olmo, além de outros jogadores, torna as chances de De Jong de recuperar seu lugar entre os titulares extremamente complicadas.

Na verdade, o treinador alemão já começou a buscar alternativas para aproveitar o potencial do holandês. Nos últimos treinos, Flick vem testando Frenkie na posição de zagueiro central, função na qual ele já atuou em etapas anteriores de sua carreira e na qual sua capacidade de construir o jogo desde a defesa pode ser bastante útil.

Essa possibilidade surge diante do excesso de jogadores no meio-campo, além da necessidade de encontrar soluções para o setor defensivo, que também sofreu alguns problemas ao longo da temporada. Ainda assim, não está claro se se trata de uma opção pontual para uma partida ou circunstância específica, ou de uma mudança definitiva de posição do jogador.

De Jong tem contrato com o Barcelona até junho de 2029, e seu objetivo principal no momento continua sendo recuperar plenamente a forma física e voltar a competir.

Mas o cenário mudou muito: o jogador já não tem garantido o papel de protagonista que teve nas temporadas anteriores, e as chances de encontrar um destino adequado e atrativo para uma saída também parecem ter diminuído.

Apesar de tudo isso, Frenkie sempre quis seguir no Barcelona e, até agora, não deu nenhum sinal de mudança de postura. Ao contrário, sua intenção é virar a situação atual a seu favor, e ele está convencido de que é capaz de conquistar seu lugar na equipe titular no fim das contas.