Às margens do Weser, o foco principal no mercado de transferências está, na verdade, em um jogador versátil para a defesa. Paralelamente, porém, o clube aparentemente também observa o mercado para o setor ofensivo e, nesse processo, encontrou Ibrahimovic. O coringa de 20 anos, cujos pontos fortes estão principalmente pela ponta esquerda e no centro do meio-campo, é muito bem avaliado no Osterdeich segundo a reportagem.

De acordo com a informação, o Werder já acompanhava de perto a evolução do jovem durante seu período de empréstimo no Heidenheim na temporada passada. Segundo a Sky, houve recentemente um contato direto entre a cúpula do clube de Bremen e os responsáveis do Bayern de Munique, algo que coincide com as apurações da DeichStube.

Num primeiro momento, porém, a conversa ainda teve o caráter de uma sondagem sem compromisso. Uma transferência depende de uma condição rígida. Um acordo só se tornará uma opção para o Werder se antes um jogador ofensivo do próprio elenco deixar o grupo. No momento, no entanto, há poucos indícios de que esse cenário vá acontecer.

Nas últimas semanas, Justin Njinmah era considerado o candidato mais provável para uma saída. Entre outros, o Monaco havia sinalizado interesse no atacante de 25 anos.

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Justin Njinmah ainda vai deixar o SV Werder Bremen?

Atualmente, porém, o Werder não tem nem uma proposta por escrito nem uma consulta oficial por Njinmah. De toda forma, a diretoria só liberaria o atacante tão perto do fechamento da janela de transferências por uma oferta na faixa alta de um valor de um dígito em milhões. Ainda assim, é considerado improvável que uma proposta desse porte chegue na última hora.

Se esse caso ainda assim acontecer ou houver uma saída imprevista de outro jogador de ataque, o clube de Bremen quer estar preparado. Por isso, houve o primeiro contato com o Bayern de Munique sobre Ibrahimovic, de quem teriam vindo, em princípio, sinais positivos em relação a um negócio por empréstimo.

O campeão recordista, no entanto, também avalia cenários alternativos para o talento e não descarta uma venda em definitivo. Além do Union Berlin, o clube da Serie A Atalanta Bergamo também é apontado como interessado na contratação de Ibrahimovic.