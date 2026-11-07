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Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Golpe duro: Saleh Abu Al-Shamat vai desfalcar o dérbi entre Al-Ahli e Al-Ittihad?

S. Abu Al-Shamat
Al-Ahli
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

Situação complicada para o Al-Raqi

Saleh Abu Al-Shamat, jogador do Al-Ahli Saudita, vive momentos difíceis diante da possibilidade de desfalcar a equipe no clássico de Jeddah contra o vizinho e tradicional rival Al-Ittihad, por conta de lesão.

Abu Al-Shamat sofreu uma lesão no ombro no período recente, o que causou sua ausência nas partidas contra Al-Feiha, Al-Khaleej e Al-Shabab no Campeonato Saudita, além dos jogos contra Al-Gharafa e Al-Sadd, do Catar, pela Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O jornal saudita "Al-Riyadiyah" afirmou que Abu Al-Shamat ainda precisa de um período de tratamento que se estende de duas a três semanas, antes de retornar aos treinos coletivos.

Caso fique ausente por três semanas, ele não estará presente nas partidas contra Al-Faisaly, pelo Campeonato Saudita, e Al-Shamal, do Catar, pela Liga dos Campeões da Ásia de Elite, além do clássico contra o Al-Ittihad.

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O Al-Ahli visita o Al-Ittihad, no estádio Al-Inmaa, em Jeddah, no dia 26 de novembro deste ano, na décima quinta rodada do Campeonato Saudita.

Vale lembrar que Saleh Abu Al-Shamat disputou 12 partidas pelo Al-Ahli desde o início da atual temporada, nas quais conseguiu marcar um único gol, além de dar uma assistência.

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