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Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

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Golpe duro para Mourinho: astro do Real Madrid desfalca a estreia na temporada

J. Mourinho
R. Asencio
Real Madrid
La Liga
Portugal
Espanha

O clube merengue anuncia a lesão de seu jogador em comunicado oficial

O Real Madrid recebeu um golpe precoce durante o período de preparação para a nova temporada, depois que o clube anunciou a lesão de seu zagueiro Raúl Asencio, que o afastará dos gramados por várias semanas, tornando-se o primeiro lesionado na era do técnico português José Mourinho.

O Real Madrid esclareceu, em  comunicado oficial, que os exames médicos aos quais o jogador foi submetido revelaram que ele sofreu uma lesão no músculo reto femoral da perna direita, apontando que seu retorno será determinado de acordo com a evolução do seu quadro e a resposta ao tratamento.

O comunicado dizia: "Após os exames realizados pelos serviços médicos do Real Madrid ao nosso jogador Raúl Asencio, foi diagnosticada uma lesão muscular no músculo reto femoral da perna direita, e seu quadro está sendo acompanhado".

Segundo o jornal espanhol "Marca", espera-se que o jovem zagueiro fique afastado dos gramados por um período que varia entre 4 e 6 semanas, o que significa sua ausência no restante dos jogos do período de preparação, além da redução das chances de estar disponível para o início das competições do Campeonato Espanhol.

Asencio havia participado do primeiro tempo do amistoso que reuniu Real Madrid e Leganés, na última terça-feira, na cidade de Valdebebas, antes de sofrer a lesão.

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Esta lesão surge em um momento em que relatos indicam que o jogador está na lista de candidatos a deixar o Real Madrid durante a janela de transferências de verão, especialmente após a contratação do zagueiro francês Ibrahima Konaté em uma negociação de transferência livre, após o fim de seu contrato com o Liverpool.

Apesar de a lesão não ser considerada grave, ela pode adiar a definição do futuro do jogador nas próximas semanas, à espera de sua recuperação completa e retorno aos treinamentos.

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