A atuação do árbitro Díaz de Mera no confronto entre Real Madrid e Villarreal, que terminou com vitória do time merengue por 1 a 0, provocou uma onda de protestos dentro do clube e entre seus torcedores, por causa do número de cartões que o árbitro mostrou aos jogadores do Real Madrid e aos integrantes de sua comissão técnica, em comparação com o número de faltas cometidas pela equipe durante a partida.

O principal ponto de contestação é o fato de o Real Madrid ter recebido 5 cartões amarelos e um cartão vermelho, apesar de seus jogadores terem cometido apenas 8 faltas, enquanto o Villarreal cometeu 13 faltas e seus jogadores receberam somente dois cartões amarelos.

Os que protestam entendem que essa discrepância levanta questionamentos sobre a forma como o árbitro conduziu a partida, mas os detalhes de seu relatório revelam outro lado da história.

O cartão vermelho recebido por Vinícius Júnior por puxar o cabelo de Saliba não representa um ponto de discórdia real dentro do Real Madrid, já que a decisão do árbitro está de acordo com as regras que regem o jogo, e os dirigentes do clube não acreditam que a expulsão tenha sido resultado de um erro de arbitragem.

Assim, a contestação principal recai sobre os cartões amarelos recebidos pela equipe, e não sobre a expulsão do astro brasileiro.

Mas o relatório do árbitro esclarece que apenas dois dos cinco cartões amarelos recebidos pelos jogadores do Real Madrid foram por faltas: os dois cartões mostrados a Jude Bellingham e Ibrahima Konaté.

No caso do zagueiro francês, o Real Madrid pretende recorrer contra o cartão, depois que as reprises de televisão mostraram, segundo a versão do clube, que sua intervenção sobre Gerard Moreno não merecia a advertência.

Já os outros três cartões amarelos não foram por faltas cometidas pelos jogadores, mas sim por razões disciplinares.

Antonio Rüdiger recebeu cartão por reclamar das decisões do árbitro, enquanto Kylian Mbappé e Aurélien Tchouaméni receberam advertências por perda de tempo.

As punições não se limitaram aos jogadores, pois Díaz de Mera mostrou cartões amarelos a José Mourinho e a Chendo, delegado da equipe, também por reclamação, antes que os protestos aumentassem e terminassem com a expulsão de Nuno da Costa, auxiliar de Mourinho, por reclamar das decisões do árbitro.

Dessa forma, os cartões que provocaram a irritação do Real Madrid não estão todos relacionados a faltas dentro de campo: dos sete cartões amarelos recebidos pelos jogadores da equipe e pelos integrantes de sua comissão técnica e de seu corpo administrativo, 5 foram por reclamação, enquanto os outros dois estiveram ligados a faltas cometidas por Bellingham e Konaté.

Quanto ao cartão vermelho recebido por Nuno da Costa, também foi por reclamação, enquanto a expulsão de Vinícius permanece um caso separado, cuja validade o clube não contesta.