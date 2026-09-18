O contrato, que se encerrava no verão, não foi renovado. Em vez disso, o superstar do Real Madrid se junta à marca esportiva suíça On e será seu embaixador global da marca.

Desde os oito anos de idade, o superstar do Real Madrid tinha contrato com a Nike e, até recentemente, atuava com os modelos Mercurial da empresa americana. No futuro, porém, ele usará chuteiras da On. A On, que desde sua fundação em 2010 é conhecida sobretudo por seus tênis de corrida e roupas esportivas, anunciou o acordo junto com Mbappé. O francês "trabalhará diretamente com as equipes de produto da On", diz um comunicado da empresa.

On se lança ao ataque ao mercado do futebol com Mbappé

O próprio Mbappé aguarda a nova parceria com grande expectativa: "Desde o início, o que me encantou na On foi a possibilidade de construir algo totalmente novo juntos, algo que ajudará a moldar o futebol de amanhã. Quero levar minha experiência e minha perspectiva para aquilo que estamos desenvolvendo, ampliar por meio da inovação os limites do possível e, ao mesmo tempo, permanecer sempre fiel à alegria do futebol. Compartilhamos o mesmo sonho - e isso é apenas o começo."

O cofundador e co-CEO da On, David Allemann, também se mostrou entusiasmado com a colaboração com o superstar francês: "Com Kylian, temos o parceiro perfeito para sonhar com o que o futebol um dia pode vir a ser."

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Mbappé não é o único reforço de peso no setor de futebol da On. A empresa, com sede em Zurique, também anunciou que a lenda do futebol francês Thierry Henry passará a atuar como Director of Football. Segundo relatos da imprensa, Henry já trabalhava nos bastidores da empresa desde 2025 e teria tido papel decisivo para convencer Mbappé a se transferir para a On.

A On, que desde 2019 também tem como co-proprietário a lenda do tênis Roger Federer, dá assim uma investida ambiciosa no mercado do futebol. No centro do projeto está a tecnologia LightSpray, desenvolvida pela própria empresa, na qual um robô produz a parte superior do calçado a partir de um fio contínuo. Mbappé deverá acompanhar o desenvolvimento de novas chuteiras com seu know-how.